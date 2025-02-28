https://ria.ru/20250228/wp-2002245655.html

Сотрудники Washington Post выступили против редакционной политики Безоса

Сотрудники Washington Post выступили против редакционной политики Безоса - РИА Новости, 28.02.2025

Сотрудники Washington Post выступили против редакционной политики Безоса

Сотрудники газеты Washington Post раскритиковали решение владельца газеты Джеффа Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который теперь... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:04:00+03:00

2025-02-28T16:04:00+03:00

2025-02-28T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники газеты Washington Post раскритиковали решение владельца газеты Джеффа Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который теперь сосредоточится исключительно на "защите личных свобод и свободного рынка", сообщает телеканал CNN. Ранее сообщалось, что Безос на своей страннице в соцсети X объявил о смене редакционной политики раздела газеты "Мнения". Это решение привело к отставке редактора раздела Дэвида Шипли. "Нынешние и бывшие сотрудники Washington Post восстали против Джеффа Безоса после того, как он объявил о "значительных" изменениях в редакционной политике, согласно которым раздел "Мнения" будет ежедневно публиковать материалы "в поддержку и защиту" двух столпов - личных свобод и свободного рынка", - передает телеканал. Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам. "Он предал долгосрочные принципы Post, уступая президенту (США Дональду Трампу - ред.), который не уважает свободу", - заявил Барон телеканалу. Критика прозвучала и со стороны действующих сотрудников газеты. Так, экономический обозреватель Джефф Стайн заявил в соцсети X, что "изменения - это огромное вмешательство Джеффа Безоса", обращает внимание CNN. В ответ на волну недовольства исполнительный редактор Washington Post Мэтт Мюррей заверил сотрудников, что эти изменения касаются только раздела "Мнения" и не повлияют на работу основной редакции. Однако часть читателей, по данным CNN, уже объявила о прекращении подписок, заявив, что газета предала демократические ценности.

https://ria.ru/20250104/tramp-1992457766.html

https://ria.ru/20250227/bezos-2001917211.html

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в мире, сша, джефф безос, дональд трамп