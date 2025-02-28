Сотрудники Washington Post выступили против редакционной политики Безоса
CNN: сотрудники WP раскритиковали решение Безоса изменить редакционную политику
© AP Photo / Ted S. WarrenДжефф Безос
© AP Photo / Ted S. Warren
Джефф Безос. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники газеты Washington Post раскритиковали решение владельца газеты Джеффа Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который теперь сосредоточится исключительно на "защите личных свобод и свободного рынка", сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что Безос на своей страннице в соцсети X объявил о смене редакционной политики раздела газеты "Мнения". Это решение привело к отставке редактора раздела Дэвида Шипли.
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"Нынешние и бывшие сотрудники Washington Post восстали против Джеффа Безоса после того, как он объявил о "значительных" изменениях в редакционной политике, согласно которым раздел "Мнения" будет ежедневно публиковать материалы "в поддержку и защиту" двух столпов - личных свобод и свободного рынка", - передает телеканал.
Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам.
"Он предал долгосрочные принципы Post, уступая президенту (США Дональду Трампу - ред.), который не уважает свободу", - заявил Барон телеканалу.
Критика прозвучала и со стороны действующих сотрудников газеты. Так, экономический обозреватель Джефф Стайн заявил в соцсети X, что "изменения - это огромное вмешательство Джеффа Безоса", обращает внимание CNN.
В ответ на волну недовольства исполнительный редактор Washington Post Мэтт Мюррей заверил сотрудников, что эти изменения касаются только раздела "Мнения" и не повлияют на работу основной редакции. Однако часть читателей, по данным CNN, уже объявила о прекращении подписок, заявив, что газета предала демократические ценности.
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