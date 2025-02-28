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В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам - РИА Новости, 28.02.2025
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15:20 28.02.2025 (обновлено: 15:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rada-2002238124.html
В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам
В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам - РИА Новости, 28.02.2025
В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить, почему украинский кабмин не публикует текст соглашения с США по минералам, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:20:00+03:00
2025-02-28T15:22:00+03:00
в мире
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сша
вашингтон (штат)
денис шмыгаль
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить, почему украинский кабмин не публикует текст соглашения с США по минералам, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. &quot;На вопрос, почему не обнародован текст соглашения, Шмыгаль так и не ответил. Не понимаю, почему парламент до сих пор не знает, что будет подписывать правительство? На сайте кабмина до сих пор нет опубликованного соглашения&quot;, - говорится в сообщении Гончаренко*.Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отмечал, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам

Шмыгаль не смог объяснить, почему не опубликовали соглашение с США по минералам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить, почему украинский кабмин не публикует текст соглашения с США по минералам, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
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"На вопрос, почему не обнародован текст соглашения, Шмыгаль так и не ответил. Не понимаю, почему парламент до сих пор не знает, что будет подписывать правительство? На сайте кабмина до сих пор нет опубликованного соглашения", - говорится в сообщении Гончаренко*.

Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отмечал, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
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Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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