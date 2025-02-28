https://ria.ru/20250228/rada-2002238124.html

В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам

В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам - РИА Новости, 28.02.2025

В Раде объяснили, почему не опубликовали соглашение с США по минералам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить, почему украинский кабмин не публикует текст соглашения с США по минералам, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:20:00+03:00

2025-02-28T15:20:00+03:00

2025-02-28T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить, почему украинский кабмин не публикует текст соглашения с США по минералам, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. "На вопрос, почему не обнародован текст соглашения, Шмыгаль так и не ответил. Не понимаю, почему парламент до сих пор не знает, что будет подписывать правительство? На сайте кабмина до сих пор нет опубликованного соглашения", - говорится в сообщении Гончаренко*.Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отмечал, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001965788.html

https://ria.ru/20250227/rada-2001937953.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности