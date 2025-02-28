https://ria.ru/20250228/pvo-2002323160.html
В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ
В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ
Массированную вражескую атаку с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:12:00+03:00
2025-02-28T19:12:00+03:00
2025-02-28T19:17:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
мюнхенская конференция по безопасности
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ТУЛА, 28 фев - РИА Новости. Массированную вражескую атаку с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают массированную вражескую атаку с применением БGЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, россия, мюнхенская конференция по безопасности, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Мюнхенская конференция по безопасности, Безопасность
В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ
Богомаз сообщил об отражении массированной атаки дронов ВСУ в Брянской области