https://ria.ru/20250228/pvo-2002323160.html

В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ

В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

В Брянской области отражают массированную атаку беспилотников ВСУ

Массированную вражескую атаку с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:12:00+03:00

2025-02-28T19:12:00+03:00

2025-02-28T19:17:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

мюнхенская конференция по безопасности

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

ТУЛА, 28 фев - РИА Новости. Массированную вражескую атаку с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают массированную вражескую атаку с применением БGЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.Губернатор Брянской области попросил жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, россия, мюнхенская конференция по безопасности, безопасность