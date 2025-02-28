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Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов - РИА Новости, 28.02.2025
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Наука
 
07:35 28.02.2025 (обновлено: 11:44 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/mars-2002103686.html
Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов
Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов - РИА Новости, 28.02.2025
Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил подземные доказательства существования древних океанов в средних и низких широтах Марса, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:35:00+03:00
2025-02-28T11:44:00+03:00
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил подземные доказательства существования древних океанов в средних и низких широтах Марса, передает Центральное телевидение Китая. Ученые из Китая, используя собранные марсоходом "Чжужун" данные, обнаружили, что в районе посадки марсохода в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса "имеются многослойные наклонные осадочные структуры на глубине от 10 до 35 метров под землей". "Эти геологические особенности очень похожи на прибрежные отложения Земли и являются наиболее прямым на сегодняшний день подземным доказательством существования древних океанов в средних и низких широтах Марса", — говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что новые данные не только предоставляют ключевые подземные доказательства существования древнего океана на северных равнинах Марса, но и показывают, что Марс когда-то пережил длительный период теплого и влажного климата, а это означает, что "на Марсе в течение длительного времени поддерживались условия температуры и давления воздуха, подходящие для существования воды в жидком состоянии". Таким образом, наибольшее значение открытия заключается в том, что оно расширяет доказательства наличия жидкой воды на Марсе на регионы средних и низких широт, "которые более подходят для деятельности человека, подтверждая, что Марс когда-то был пригоден для жизни". &quot;Если в этой области был океан, то по мере изменения климата большое количество воды могло быть запечатано в виде подземного льда, что предоставляет возможности для использования водных ресурсов на будущих марсианских базах, это значительно сократит расходы на строительство и обслуживание марсианских баз&quot;, — отмечается в сообщении.Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также исследовать Красную планету с помощью марсохода.
https://ria.ru/20250225/mars-2001391484.html
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космос - риа наука, марс, китай, земля, в мире
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Китай, Земля, В мире
Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов

"Чжужун" нашел подземные доказательства существования древних океанов на Марсе

© AP Photo / CNSAКитайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса
Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / CNSA
Китайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил подземные доказательства существования древних океанов в средних и низких широтах Марса, передает Центральное телевидение Китая.
Ученые из Китая, используя собранные марсоходом "Чжужун" данные, обнаружили, что в районе посадки марсохода в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса "имеются многослойные наклонные осадочные структуры на глубине от 10 до 35 метров под землей".
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"Эти геологические особенности очень похожи на прибрежные отложения Земли и являются наиболее прямым на сегодняшний день подземным доказательством существования древних океанов в средних и низких широтах Марса", — говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что новые данные не только предоставляют ключевые подземные доказательства существования древнего океана на северных равнинах Марса, но и показывают, что Марс когда-то пережил длительный период теплого и влажного климата, а это означает, что "на Марсе в течение длительного времени поддерживались условия температуры и давления воздуха, подходящие для существования воды в жидком состоянии".
Таким образом, наибольшее значение открытия заключается в том, что оно расширяет доказательства наличия жидкой воды на Марсе на регионы средних и низких широт, "которые более подходят для деятельности человека, подтверждая, что Марс когда-то был пригоден для жизни".
«

"Если в этой области был океан, то по мере изменения климата большое количество воды могло быть запечатано в виде подземного льда, что предоставляет возможности для использования водных ресурсов на будущих марсианских базах, это значительно сократит расходы на строительство и обслуживание марсианских баз", — отмечается в сообщении.

Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также исследовать Красную планету с помощью марсохода.
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