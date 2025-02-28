Китайский марсоход нашел на планете следы существования древних океанов
"Чжужун" нашел подземные доказательства существования древних океанов на Марсе
© AP Photo / CNSAКитайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса
© AP Photo / CNSA
Китайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил подземные доказательства существования древних океанов в средних и низких широтах Марса, передает Центральное телевидение Китая.
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"Эти геологические особенности очень похожи на прибрежные отложения Земли и являются наиболее прямым на сегодняшний день подземным доказательством существования древних океанов в средних и низких широтах Марса", — говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что новые данные не только предоставляют ключевые подземные доказательства существования древнего океана на северных равнинах Марса, но и показывают, что Марс когда-то пережил длительный период теплого и влажного климата, а это означает, что "на Марсе в течение длительного времени поддерживались условия температуры и давления воздуха, подходящие для существования воды в жидком состоянии".
Таким образом, наибольшее значение открытия заключается в том, что оно расширяет доказательства наличия жидкой воды на Марсе на регионы средних и низких широт, "которые более подходят для деятельности человека, подтверждая, что Марс когда-то был пригоден для жизни".
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"Если в этой области был океан, то по мере изменения климата большое количество воды могло быть запечатано в виде подземного льда, что предоставляет возможности для использования водных ресурсов на будущих марсианских базах, это значительно сократит расходы на строительство и обслуживание марсианских баз", — отмечается в сообщении.
Первый китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" для исследований Марса, состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая 2021 года осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса. Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. КНР стала первой страной в мире, кому удалось за одну миссию совершить облет Марса и посадку, а также исследовать Красную планету с помощью марсохода.
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