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Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет - РИА Новости, 28.02.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:16 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germanova-2002324648.html
Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет
Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет - РИА Новости, 28.02.2025
Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет
В Союзном государстве поставлена задача создания сетевого университета, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:16:00+03:00
2025-02-28T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Союзном государстве поставлена задача создания сетевого университета, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "Будет создан сетевой университет Союзного государства. Во-первых, стоит четкая задача - ни одна научная разработка не должна ложиться под сукно. Если работают ученые, особенно молодые, даже над дипломными работами, то они обязательно должны работать с практическим уклоном. Во-вторых, должны быть общие группы межрегиональные, то есть Россия и Белоруссия, должен быть симбиоз ученых. Здесь много направлений, одно из них как раз – это сетевой университет. Мы сейчас концепцию определили, идет отработка деталей, у нас в этом плане предусмотрены и премии по поддержке молодых ученых, и межстуденческие практики", - сказала Германова.
https://ria.ru/20250228/germanova--2002324526.html
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госдума рф, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Госдума РФ, Белоруссия, Россия
Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет

Депутат Германова: в Союзном государстве организуют сетевой университет

© АГН "Москва"Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© АГН "Москва"
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Союзном государстве поставлена задача создания сетевого университета, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова.
Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году.
Член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Германова: Будем обращать внимание на поддержку молодых ученых
Вчера, 19:15
"Будет создан сетевой университет Союзного государства. Во-первых, стоит четкая задача - ни одна научная разработка не должна ложиться под сукно. Если работают ученые, особенно молодые, даже над дипломными работами, то они обязательно должны работать с практическим уклоном. Во-вторых, должны быть общие группы межрегиональные, то есть Россия и Белоруссия, должен быть симбиоз ученых. Здесь много направлений, одно из них как раз – это сетевой университет. Мы сейчас концепцию определили, идет отработка деталей, у нас в этом плане предусмотрены и премии по поддержке молодых ученых, и межстуденческие практики", - сказала Германова.
 
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