https://ria.ru/20250228/germanova-2002324648.html

Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет

Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет - РИА Новости, 28.02.2025

Германова: В Союзном государстве должен быть сетевой университет

В Союзном государстве поставлена задача создания сетевого университета, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:16:00+03:00

2025-02-28T19:16:00+03:00

2025-02-28T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Союзном государстве поставлена задача создания сетевого университета, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. Германова провела в пятницу заседание комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию. Парламентарии обсудили итоги реализации профильных мероприятий Союзного государства в прошлом году, а также подготовку к реализации новых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию в 2025 году. "Будет создан сетевой университет Союзного государства. Во-первых, стоит четкая задача - ни одна научная разработка не должна ложиться под сукно. Если работают ученые, особенно молодые, даже над дипломными работами, то они обязательно должны работать с практическим уклоном. Во-вторых, должны быть общие группы межрегиональные, то есть Россия и Белоруссия, должен быть симбиоз ученых. Здесь много направлений, одно из них как раз – это сетевой университет. Мы сейчас концепцию определили, идет отработка деталей, у нас в этом плане предусмотрены и премии по поддержке молодых ученых, и межстуденческие практики", - сказала Германова.

https://ria.ru/20250228/germanova--2002324526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

госдума рф, белоруссия, россия