https://ria.ru/20250227/tramp-2002048571.html
Трамп продлил санкции против России
Трамп продлил санкции против России - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:37:00+03:00
2025-02-27T19:37:00+03:00
2025-02-27T22:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома."В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d) я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", — говорится в тексте.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Кроме того, во время переговоров глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка. Согласно оценкам, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов. Больше всего просели американские IT и медиа — 123 миллиарда долларов. В энергетическом секторе фирмы из США недосчитались около десяти миллиардов долларов. Потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией составили 94 миллиарда долларов, в финансовом — 71, в промышленном — 26.Глава РФПИ отметил, что санкции, введенные американцами, сильнее ударили по самим Штатам, чем по России. При этом он объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.Дмитриев подчеркнул, что политика по сдерживанию Москвы провалилась и это тоже надо честно признать.
https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001816804.html
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россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, сша, дональд трамп, украина, кирилл дмитриев, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, США, Дональд Трамп, Украина, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Трамп продлил санкции против России
Трамп продлил действие указа о санкциях против РФ на год
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома.
"В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d) я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", — говорится в тексте.
Указ 13660 был подписан 6 марта 2014-го тогдашним президентом США Бараком Обамой. Документ вводит санкции против граждан и организаций, якобы ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Положения этого исполнительного акта также вводят ограничения на поездки для определенных лиц и тех, кто якобы несет ответственность за присоединение Крыма к России.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Кроме того, во время переговоров глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка.
Согласно оценкам, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов. Больше всего просели американские IT и медиа — 123 миллиарда долларов. В энергетическом секторе фирмы из США недосчитались около десяти миллиардов долларов.
Потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией
составили 94 миллиарда долларов, в финансовом — 71, в промышленном — 26.
Глава РФПИ отметил, что санкции, введенные американцами, сильнее ударили по самим Штатам, чем по России. При этом он объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.
Дмитриев подчеркнул, что политика по сдерживанию Москвы провалилась и это тоже надо честно признать.