https://ria.ru/20250227/tramp-2002048571.html

Трамп продлил санкции против России

Трамп продлил санкции против России - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:37:00+03:00

2025-02-27T19:37:00+03:00

2025-02-27T22:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома."В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d) я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660", — говорится в тексте.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Кроме того, во время переговоров глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка. Согласно оценкам, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов. Больше всего просели американские IT и медиа — 123 миллиарда долларов. В энергетическом секторе фирмы из США недосчитались около десяти миллиардов долларов. Потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией составили 94 миллиарда долларов, в финансовом — 71, в промышленном — 26.Глава РФПИ отметил, что санкции, введенные американцами, сильнее ударили по самим Штатам, чем по России. При этом он объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.Дмитриев подчеркнул, что политика по сдерживанию Москвы провалилась и это тоже надо честно признать.

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https://ria.ru/20250227/gref-2001915584.html

https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html

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