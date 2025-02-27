https://ria.ru/20250227/informservis-2002019929.html

В Подмосковье запустили информсервис для производителей сельхозтоваров

В Подмосковье запустили информсервис для производителей сельхозтоваров - РИА Новости, 27.02.2025

В Подмосковье запустили информсервис для производителей сельхозтоваров

В Подмосковье запустили информационный сервис "Календарь мер поддержки", доступный для региональных сельхозтоваропроизводителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:10:00+03:00

2025-02-27T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Подмосковье запустили информационный сервис "Календарь мер поддержки", доступный для региональных сельхозтоваропроизводителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что платформа позволит аграриям ориентироваться в действующих субсидиях, грантах и других формах господдержки. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, "Календарь мер поддержки" - интерактивный сервис. Он позволяет узнать сроки подачи заявок, требования к получателю меры господдержки, необходимые документы для предоставления, объем софинансирования и всю дополнительную информацию. "Перевод услуг в цифровой формат значительно упростит процесс. Фермеры и сельхозтоваропроизводители смогут в онлайн режиме найти актуальную информацию по всем направлениям АПК, включая поддержку растениеводства, животноводства, рыбоводства, производства пищевых добавок, переработки, приобретения сельхозтехники, проведения земельных работ, а также получение грантов для развития фермерских хозяйств", – приводит пресс-служба слова Двойных.

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001350603.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)