https://ria.ru/20250227/bashkirija-2001906261.html

В Башкирии арестовали мужчину за избиение пенсионерки

В Башкирии арестовали мужчину за избиение пенсионерки - РИА Новости, 27.02.2025

В Башкирии арестовали мужчину за избиение пенсионерки

Суд в башкирском городе Октябрьский арестовал на 25 суток местного жителя, который избил пенсионерку в подъезде жилого дома, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:59:00+03:00

2025-02-27T11:59:00+03:00

2025-02-27T12:21:00+03:00

происшествия

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УФА, 27 фев – РИА Новости. Суд в башкирском городе Октябрьский арестовал на 25 суток местного жителя, который избил пенсионерку в подъезде жилого дома, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram-канале. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал видео инцидента, зафиксированное камерой видеонаблюдения внутри подъезда. По кадрам видно, что молодой мужчина набрасывается на пенсионерку, пинает ее несколько раз и, нецензурно выражаясь, прогоняет ее. Сообщается, что жилец дома неоднократно устраивал дебош в подъезде, нападал на пожилых женщин, а тем соседям, кто жалуется полиции, грозил снести двери. После этого, полиция установила личность хулигана, им оказался 36-летний местный житель. В объединенной пресс-службе судов региона сообщают, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения). Санкция статьи предполагает наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет. "Из материала (полиции – ред.) установлено, что 24 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес телесные повреждения своей пожилой соседке. Постановлением Октябрьского городского суда Республики Башкортостан мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 25 суток, а именно до 24 марта 2025 года", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html

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Избиение пожилого мужчины в магазине Возбуждено дело о побоях, молодой человек теперь находится под подпиской о невыезде. 2025-02-27T11:59 true PT0M14S

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происшествия, октябрьский, россия, республика башкортостан