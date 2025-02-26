https://ria.ru/20250226/zhurnalistka-2001831352.html

Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой

Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой - РИА Новости, 26.02.2025

Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой

Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:30:00+03:00

2025-02-26T23:30:00+03:00

2025-02-26T23:30:00+03:00

москва

ноябрьск

таиланд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости директор телеканала Максим Солодов. В понедельник в СМИ появились публикации, что ямальская журналистка Анна Суховенко одна отправилась в отпуск в Таиланд и в день вылета не села на свой рейс. Отмечалось, что на связь она не выходила порядка недели из-за того, что у нее украли и деньги, и телефон. Позднее Солодов рассказал РИА Новости, что компания помогает своему корреспонденту попасть домой, купила билеты, и что ближайшим рейсом она вылетит в Москву, а потом – в Ноябрьск. "Анна дома, отдыхает. Добралась, всё благополучно. Всё хорошо", – уточнил агентству Солодов.

https://ria.ru/20250224/tailand-2001332630.html

москва

ноябрьск

таиланд

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ноябрьск, таиланд