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Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой - РИА Новости, 26.02.2025
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой
Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:30:00+03:00
2025-02-26T23:30:00+03:00
2025-02-26T23:30:00+03:00
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ноябрьск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости директор телеканала Максим Солодов. В понедельник в СМИ появились публикации, что ямальская журналистка Анна Суховенко одна отправилась в отпуск в Таиланд и в день вылета не села на свой рейс. Отмечалось, что на связь она не выходила порядка недели из-за того, что у нее украли и деньги, и телефон. Позднее Солодов рассказал РИА Новости, что компания помогает своему корреспонденту попасть домой, купила билеты, и что ближайшим рейсом она вылетит в Москву, а потом – в Ноябрьск. "Анна дома, отдыхает. Добралась, всё благополучно. Всё хорошо", – уточнил агентству Солодов.
https://ria.ru/20250224/tailand-2001332630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ноябрьск, таиланд
Москва, Ноябрьск, Таиланд
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой
Пропавшая неделю назад в Таиланде ямальская журналистка добралась до дома