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Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой - РИА Новости, 26.02.2025
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23:30 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/zhurnalistka-2001831352.html
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой - РИА Новости, 26.02.2025
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой
Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T23:30:00+03:00
2025-02-26T23:30:00+03:00
москва
ноябрьск
таиланд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости директор телеканала Максим Солодов. В понедельник в СМИ появились публикации, что ямальская журналистка Анна Суховенко одна отправилась в отпуск в Таиланд и в день вылета не села на свой рейс. Отмечалось, что на связь она не выходила порядка недели из-за того, что у нее украли и деньги, и телефон. Позднее Солодов рассказал РИА Новости, что компания помогает своему корреспонденту попасть домой, купила билеты, и что ближайшим рейсом она вылетит в Москву, а потом – в Ноябрьск. "Анна дома, отдыхает. Добралась, всё благополучно. Всё хорошо", – уточнил агентству Солодов.
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москва, ноябрьск, таиланд
Москва, Ноябрьск, Таиланд
Пропавшая в Таиланде ямальская журналистка вернулась домой

Пропавшая неделю назад в Таиланде ямальская журналистка добралась до дома

© Фото : Анна Суховенко/ВКонтактеАнна Суховенко
Анна Суховенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Анна Суховенко/ВКонтакте
Анна Суховенко. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Миг" из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, добралась до дома, сообщил РИА Новости директор телеканала Максим Солодов.
В понедельник в СМИ появились публикации, что ямальская журналистка Анна Суховенко одна отправилась в отпуск в Таиланд и в день вылета не села на свой рейс. Отмечалось, что на связь она не выходила порядка недели из-за того, что у нее украли и деньги, и телефон.
Позднее Солодов рассказал РИА Новости, что компания помогает своему корреспонденту попасть домой, купила билеты, и что ближайшим рейсом она вылетит в Москву, а потом – в Ноябрьск.
«
"Анна дома, отдыхает. Добралась, всё благополучно. Всё хорошо", – уточнил агентству Солодов.
Обзорный вид на Бангкок. - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из России
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