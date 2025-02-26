https://ria.ru/20250226/ukraina-2001828603.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:47:00+03:00
2025-02-26T22:47:00+03:00
2025-02-26T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду воздушную тревогу объявили в Николаевской и Сумской областях, сигнал тревоги звучит там до сих пор. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской области звучит более получаса. В 22.36 мск тревога охватила и Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250226/sever-2001822493.html
https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу