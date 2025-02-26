https://ria.ru/20250226/ukraina-2001828603.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:47:00+03:00

2025-02-26T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду воздушную тревогу объявили в Николаевской и Сумской областях, сигнал тревоги звучит там до сих пор. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской области звучит более получаса. В 22.36 мск тревога охватила и Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250226/sever-2001822493.html

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