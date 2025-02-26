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Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год - РИА Новости, 26.02.2025
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год
Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:31:00+03:00
2025-02-26T17:31:00+03:00
2025-02-26T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это составляет более 20,3% от общего объема произведенного мяса в Центральном федеральном округе и 7,4% – от общероссийского. Эксперты министерства подчеркнули, что вся мясная продукция, которая представлена в региональных магазинах и на ярмарках, подвергается регулярному контролю. При этом они порекомендовали избегать покупок в местах нелегальной торговли. Ранее ведомство сообщало, что заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза. Объемы производства всех видов продукта выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год
Подмосковные фабрики произвели за 2024 год более 255 тысяч тонн мяса