https://ria.ru/20250226/ptitsa-2001779690.html

Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год

Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год - РИА Новости, 26.02.2025

Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год

Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:31:00+03:00

2025-02-26T17:31:00+03:00

2025-02-26T17:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это составляет более 20,3% от общего объема произведенного мяса в Центральном федеральном округе и 7,4% – от общероссийского. Эксперты министерства подчеркнули, что вся мясная продукция, которая представлена в региональных магазинах и на ярмарках, подвергается регулярному контролю. При этом они порекомендовали избегать покупок в местах нелегальной торговли. Ранее ведомство сообщало, что заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза. Объемы производства всех видов продукта выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом.

https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)