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Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год - РИА Новости, 26.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:31 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ptitsa-2001779690.html
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год - РИА Новости, 26.02.2025
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год
Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:31:00+03:00
2025-02-26T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это составляет более 20,3% от общего объема произведенного мяса в Центральном федеральном округе и 7,4% – от общероссийского. Эксперты министерства подчеркнули, что вся мясная продукция, которая представлена в региональных магазинах и на ярмарках, подвергается регулярному контролю. При этом они порекомендовали избегать покупок в местах нелегальной торговли. Ранее ведомство сообщало, что заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза. Объемы производства всех видов продукта выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 255 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2024 год

Подмосковные фабрики произвели за 2024 год более 255 тысяч тонн мяса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Свыше 255 тысяч тонн мяса птицы произвели на фабриках Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Это составляет более 20,3% от общего объема произведенного мяса в Центральном федеральном округе и 7,4% – от общероссийского.
Эксперты министерства подчеркнули, что вся мясная продукция, которая представлена в региональных магазинах и на ярмарках, подвергается регулярному контролю. При этом они порекомендовали избегать покупок в местах нелегальной торговли.
Ранее ведомство сообщало, что заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза. Объемы производства всех видов продукта выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом.
Майонез - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
24 февраля, 19:48
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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