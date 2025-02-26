https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html

ВЭБ.РФ помогает реализовать семь проектов развития в Нижегородской области

ВЭБ.РФ помогает реализовать семь проектов развития в Нижегородской области - РИА Новости, 26.02.2025

ВЭБ.РФ помогает реализовать семь проектов развития в Нижегородской области

В портфеле ВЭБ.РФ в настоящее время находятся семь проектов в Нижегородской области общей стоимостью 335,5 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ в них... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:04:00+03:00

2025-02-26T17:04:00+03:00

2025-02-26T17:04:00+03:00

нижегородская область

вэб.рф (вэб)

россия

нижний новгород

игорь шувалов

светлана чупшева

фонд "росконгресс"

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В портфеле ВЭБ.РФ в настоящее время находятся семь проектов в Нижегородской области общей стоимостью 335,5 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ в них составляет 89,4 миллиарда рублей, сообщает госкорпорация развития по итогам бизнес-миссии в регион. В ходе бизнес-миссий ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) сфокусированы на отборе стратегических проектов и идей развития регионов и городов, направленных на развитие экономики и повышение качества жизни людей. "Главная ответственность ВЭБ - вместе с инвесторами, коммерческими банками, другими организациями аккумулировать капитал для достижения национальных целей развития, определенных президентом. Мы выступаем в роли интегратора для того, чтобы этот капитал пришел в нужные для людей проекты", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. В ходе поездки Шувалов, в частности, посетил ГАЗ и выразил готовность оказать со стороны ВЭБ.РФ поддержку планам развития предприятия. "Обсудили с руководством предприятия новые масштабные проекты, включая создание в регионе высокотехнологичных компонентных производств, а также строительство сборочных предприятий за рубежом для расширения присутствия российской техники на экспортных рынках. Огромный опыт, собственная конструкторская школа, технологические компетенции предприятия позволяют ему реализовывать проекты с максимальной эффективностью", - приводятся в сообщении госкорпорации слова Шувалова. До завода председатель ВЭБ.РФ и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доехали на электробусе ЛиАЗ. В рамках программы модернизации городского электротранспорта для маршрутов Заречной части Нижнего Новгорода было закуплено 58 таких электробусов. Также Шувалов проехал по обновленному участку трамвайного маршрута в новом трамвае "МиНиН". Как отметили в госкорпорации, Нижний Новгород – один из городов, модернизацию городского электротранспорта в которых одобрило правительство России. Куратором программы является вице-премьер Дмитрий Григоренко, ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса и координатора программы. На 2025 год запланированы поставки 100 трамваев, реконструкция 40,4 километра путей, 7 тяговых подстанций и двух депо. Как сообщила, в свою очередь, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, агентство запустило в регионе Атлас сервисно-инфраструктурных решений - ресурс, который призван помочь в разработке программ комплексного развития опорных населенных пунктов, предлагая готовые решения в сферах транспорта, жилья, ЖКХ и социальной инфраструктуры. "Уверена, что этот инструмент станет важным шагом в укреплении позиций Нижегородской области как одного из флагманов устойчивого развития и повышения качества жизни", - отметила Чупшева. О востребованности мер поддержки у нижегородских предприятий рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. "Нижний Новгород обладает высоким экспортным потенциалом... За последние пять лет мы уже поддержали внешнеторговые операции предприятий региона на сумму около 370 миллиардов рублей и готовы наращивать совместные усилия по увеличению этих показателей", – подчеркнула она. По данным Индекса ВЭБ.РФ, Нижний Новгород опережает средние значения по городам России по 8 из 11 направлений качества жизни. Так, интегральная оценка в группе "Образование" по итогам 2024 года выросла практически до 70 баллов, что выше результатов большинства других городов. Более 66% местных жителей считают свой город красивым и ухоженным. ВЭБ.РФ совместно с АСИ продолжают серию бизнес-миссий по всей стране. Первым регионом, где был успешно опробован такой формат работы над решением задач развития, стал Калининград. В работе миссий участвуют представители институтов развития группы ВЭБ.РФ, АСИ, Фонда Росконгресс, местных органов власти, эксперты и лидеры общественного мнения. В рамках миссий обсуждаются направления развития областей, меры господдержки и конкретные проекты развития регионов и страны в целом. Ранее состоялись бизнес-миссии в Калининградскую и Липецкую области, в Татарстан, Приморский край, Тулу, Великий Новгород, Иркутск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

https://ria.ru/20250221/oborot-2000815875.html

https://ria.ru/20250221/turizm-2000754647.html

https://ria.ru/20250219/delegatsiya-2000418336.html

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нижний новгород

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Артем Смирнов

вэб.рф (вэб), россия, нижний новгород, игорь шувалов, светлана чупшева, фонд "росконгресс", агентство стратегических инициатив (аси)