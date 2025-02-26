https://ria.ru/20250226/peskov-2001792976.html

Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов

Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов - РИА Новости, 26.02.2025

Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов

У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:28:00+03:00

2025-02-26T18:28:00+03:00

2025-02-26T18:33:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах. "Есть определенные наработки - это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы в этом направлении. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться", - заявил Песков, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере геологии и добычи ресурсов.В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом.

https://ria.ru/20250123/putin-1995182053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, гвинея-бисау, дмитрий песков, владимир путин, умаро сиссоко эмбало