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Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов - РИА Новости, 26.02.2025
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18:28 26.02.2025 (обновлено: 18:33 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/peskov-2001792976.html
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов - РИА Новости, 26.02.2025
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов
У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:28:00+03:00
2025-02-26T18:33:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
гвинея-бисау
дмитрий песков
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах. &quot;Есть определенные наработки - это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы в этом направлении. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться&quot;, - заявил Песков, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере геологии и добычи ресурсов.В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом.
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экономика, цены на нефть, россия, гвинея-бисау, дмитрий песков, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Экономика, Цены на нефть, Россия, Гвинея-Бисау, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов

Песков заявил, что у РФ и Гвинеи-Бисау есть наработки в сфере добычи ресурсов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Он отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах.
«

"Есть определенные наработки - это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы в этом направлении. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться", - заявил Песков, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере геологии и добычи ресурсов.

В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГвинея-БисауДмитрий ПесковВладимир ПутинУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
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