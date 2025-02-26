https://ria.ru/20250226/peskov-2001792976.html
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов - РИА Новости, 26.02.2025
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов
У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:28:00+03:00
2025-02-26T18:28:00+03:00
2025-02-26T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. У России и Гвинеи-Бисау есть наработки в вопросе добычи ресурсов, стороны рассчитывают продолжать проекты в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что взаимодействие двух стран не ограничивается только редкоземельными металлами, есть российские компании, заинтересованные в этих проектах. "Есть определенные наработки - это не какая-то новация, уже есть результаты проделанной работы в этом направлении. И проекты, мы надеемся, будут продолжаться и реализовываться", - заявил Песков, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере геологии и добычи ресурсов.В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который находится в России с госвизитом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, гвинея-бисау, дмитрий песков, владимир путин, умаро сиссоко эмбало
Экономика, Цены на нефть, Россия, Гвинея-Бисау, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало
Песков оценил сотрудничество России и Гвинеи-Бисау в сфере добычи ресурсов
Песков заявил, что у РФ и Гвинеи-Бисау есть наработки в сфере добычи ресурсов