https://ria.ru/20250226/lyulin-2001813375.html

Спикер нижегородского парламента Люлин одобрил платформу инициатив молодежи

Спикер нижегородского парламента Люлин одобрил платформу инициатив молодежи - РИА Новости, 26.02.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин одобрил платформу инициатив молодежи

Нижегородская молодежь получит возможность предлагать законодателям свои идеи через смартфон, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:33:00+03:00

2025-02-26T20:33:00+03:00

2025-02-26T20:39:00+03:00

нижегородская область

россия

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Нижегородская молодежь получит возможность предлагать законодателям свои идеи через смартфон, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Первое в России мобильное приложение для молодежных инициатив презентовали в среду на заседании Молодежного парламента. "Цифровая платформа разработана специально для вовлечения молодежи в общественную жизнь. Новое приложение доступно для пользователей iOS и Android представляет собой многофункциональную экосистему. Оно объединяет возможности участия в проектах, выполнения заданий, обмена идеями и получения вознаграждений. Участники могут регистрироваться в личном кабинете, где отображаются их достижения, рейтинг, баллы за активность, а также предложенные инициативы. Профиль позволяет редактировать данные, привязывать аккаунты соцсетей и просматривать страницы других пользователей в ограниченном режиме - это повышает прозрачность и укрепляет сообщество", - говорится в сообщении. Отмечается, что ключевая особенность платформы - система мотивации. За выполнение квестов, участие в мероприятиях или реализацию проектов пользователи получают баллы, которые влияют на их позицию в общем рейтинге. Бонусы можно обменивать на сувениры, образовательные курсы или билеты на события. Кроме того, любой участник может предложить идею: после модерации она проходит голосование, а при одобрении получает поддержку парламента. Соавторы успешных проектов также поощряются. "Платформа "Молодежный парламент" - это не просто инструмент, а живой организм, который будет развиваться вместе с его участниками. Здесь амбиции молодежи встречаются с возможностями, а инициативы — с поддержкой на уровне региона", - цитирует пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области слова Люлина. Приложение разделено на роли: члены парламента, общественного совета, активисты и администраторы. Это упрощает управление заданиями и коммуникацию. В будущем разработчики планируют добавить новые категории рейтингов, визуализацию прогресса и дополнительные награды для лидеров. Как рассказал руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, разработка приложения заняла несколько месяцев, включая сложный процесс публикации в App Store из-за санкционных ограничений. "Однако итоговая платформа уже готова стать основой для вовлечения тысяч молодых нижегородцев. Ее задача — не только упростить коммуникацию, но и создать сообщество, где каждый может стать автором позитивных преобразований в регионе", — приводятся в сообщении слова депутата заксобрания региона.

https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html

https://ria.ru/20250225/usluga-2001472557.html

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россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)