https://ria.ru/20250226/gubernatorgladkov-2001796333.html

Более 40 молодых белгородских семей получили свидетельства на соцвыплату

Более 40 молодых белгородских семей получили свидетельства на соцвыплату - РИА Новости, 26.02.2025

Более 40 молодых белгородских семей получили свидетельства на соцвыплату

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил свидетельства на получение социальной выплаты по программе "Молодая семья" 44-м семьям, которые смогут... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:46:00+03:00

2025-02-26T18:46:00+03:00

2025-02-26T18:46:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

белгородский район

вячеслав гладков

социальные выплаты

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БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил свидетельства на получение социальной выплаты по программе "Молодая семья" 44-м семьям, которые смогут улучшить свои жилищные условия, сообщила пресс-служба правительства региона. "Финансовую помощь и возможность улучшить свои жилищные условия получили 44 молодых семьи из Белгородского района, Губкинского и Старооскольского округов и города Белгорода", - говорится в сообщении. Программа "Молодая семья" инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется в рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". За последние четыре года благодаря ей улучшить свои жилищные условия смогла 1061 молодая семья Белгородской области. Общий объём финансирования программы составил порядка 1,5 млрд рублей. "Мы стараемся по возможности создать как можно больше дополнительных условий, чтобы молодых семей в Белгородской области становилось больше. Четыре года назад к федеральной программе по обеспечению жильём молодых семей мы начали добавлять свои ресурсы", - пояснил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что сейчас в регионе сложная оперативная обстановка, но все трудности проходят, и главное – чтобы сохранялись семьи. "Мы строим суперсовременные школы — только в этом году мы откроем пять новых школ. В них придут тысячи детей и поразятся тем архитектурным решениям, которые позволяют ребёнку развиваться всесторонне. Конечно, будем и дальше динамично двигаться в этом направлении", — подчеркнул Гладков. В 2024 году денежные сертификаты получили 157 семей региона на общую сумму свыше 265 млн рублей. В 2025 году данная мера государственной поддержки в приобретении или строительстве жилья будет оказана 145 молодым семьям области. На эти цели выделено более 274 млн рублей.

https://ria.ru/20250224/gladkov-2001207337.html

https://ria.ru/20250221/energetiki-2000850598.html

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белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков, социальные выплаты