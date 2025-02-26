https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001661189.html

В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО

В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2025

В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о школьниках, которые собрали деньги, чтобы купить рации для участников спецоперации. РИА Новости, 26.02.2025

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надежные люди

радий хабиров

сво

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УФА, 26 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о школьниках, которые собрали деньги, чтобы купить рации для участников спецоперации. "Это Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района. Ему восемь лет, и он разбил свою копилку, чтобы отдать деньги бойцам СВО. Мальчик собирал на планшет. О поступке сына мама Амира рассказала в соцсетях. Знакомые, друзья, одноклассники мальчика захотели присоединиться к жесту доброй воли. Монетами и купюрами им удалось собрать около 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Глава Башкирии уточнил, что свой небольшой капитал мальчик передал со словами: "Им нужнее – ведь там чьи-то папы". Хабиров также рассказал, что эта история напомнила, как в годы Великой Отечественной войны комсомольцы, пионеры, школьники республики тоже собирали деньги на строительство самолетов и танков. "Амиру есть, с кого брать пример. Его отец – офицер МВД. Дедушка – подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Он тоже сделал свой вклад в нашу победу: купил и лично передал бойцам два антидрона, которые сейчас спасают их жизни. Благодарю Амира, его друзей и, конечно, родителей за то, что воспитали такого сына. И спасибо всем жителям республики, кто от чистого сердца помогает нашим парням", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

радий хабиров, сво