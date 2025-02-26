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В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО
В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о школьниках, которые собрали деньги, чтобы купить рации для участников спецоперации. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:03:00+03:00
2025-02-26T11:03:00+03:00
2025-02-26T11:03:00+03:00
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УФА, 26 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о школьниках, которые собрали деньги, чтобы купить рации для участников спецоперации. "Это Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района. Ему восемь лет, и он разбил свою копилку, чтобы отдать деньги бойцам СВО. Мальчик собирал на планшет. О поступке сына мама Амира рассказала в соцсетях. Знакомые, друзья, одноклассники мальчика захотели присоединиться к жесту доброй воли. Монетами и купюрами им удалось собрать около 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Глава Башкирии уточнил, что свой небольшой капитал мальчик передал со словами: "Им нужнее – ведь там чьи-то папы". Хабиров также рассказал, что эта история напомнила, как в годы Великой Отечественной войны комсомольцы, пионеры, школьники республики тоже собирали деньги на строительство самолетов и танков. "Амиру есть, с кого брать пример. Его отец – офицер МВД. Дедушка – подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Он тоже сделал свой вклад в нашу победу: купил и лично передал бойцам два антидрона, которые сейчас спасают их жизни. Благодарю Амира, его друзей и, конечно, родителей за то, что воспитали такого сына. И спасибо всем жителям республики, кто от чистого сердца помогает нашим парням", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, сво
Надежные люди, Радий Хабиров, СВО
В Башкирии школьники собрали деньги, чтобы купить рации для бойцов СВО
Глава Башкирии Хабиров: школьники собрали деньги, чтобы купить рации бойцам СВО
УФА, 26 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о школьниках, которые собрали деньги, чтобы купить рации для участников спецоперации.
"Это Амир Магадеев из села Исянгулово Зианчуринского района. Ему восемь лет, и он разбил свою копилку, чтобы отдать деньги бойцам СВО. Мальчик собирал на планшет. О поступке сына мама Амира рассказала в соцсетях. Знакомые, друзья, одноклассники мальчика захотели присоединиться к жесту доброй воли. Монетами и купюрами им удалось собрать около 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации", - написал Хабиров
в своем Telegram-канале.
Глава Башкирии уточнил, что свой небольшой капитал мальчик передал со словами: "Им нужнее – ведь там чьи-то папы".
Хабиров также рассказал, что эта история напомнила, как в годы Великой Отечественной войны комсомольцы, пионеры, школьники республики тоже собирали деньги на строительство самолетов и танков.
"Амиру есть, с кого брать пример. Его отец – офицер МВД. Дедушка – подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Он тоже сделал свой вклад в нашу победу: купил и лично передал бойцам два антидрона, которые сейчас спасают их жизни. Благодарю Амира, его друзей и, конечно, родителей за то, что воспитали такого сына. И спасибо всем жителям республики, кто от чистого сердца помогает нашим парням", - добавил глава региона.