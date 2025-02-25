Independent: ВСУ разгневаны из-за Трампа
Independent: украинские военные снимают нашивки с флагом США, злясь на Трампа
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ всех рангов разгневаны и разочарованы президентом США Дональдом Трампом и снимают со своей формы нашивки с изображением американского флага, пишет британская газета Independent, поговорившая с украинскими военными.
"Украинские солдаты на фоне возрастающего гнева по отношению к Дональду Трампу снимают звездно-полосатые (отсылка к американскому флагу - ред.) нашивки со своей формы, которые когда-то носили в знак уважения к США", - пишет издание.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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