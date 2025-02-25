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Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества - РИА Новости, 26.02.2025
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Российское казачество
 
17:58 25.02.2025 (обновлено: 10:20 26.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ukaz-2001652580.html
Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества
Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества - РИА Новости, 26.02.2025
Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества
Внесены изменения в состав Совета при Президенте России по делам казачества, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.Согласно... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T17:58:00+03:00
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российское казачество
российское казачество
москва
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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Внесены изменения в состав Совета при Президенте России по делам казачества, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.Согласно документу в состав включены атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, представитель Иркутского войскового казачьего общества Дмитрий Смоликов и представитель Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.
москва
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российское казачество, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Российское казачество, Российское казачество, Москва, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Внесены изменения в состав Совета при Президенте России по делам казачества, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно документу в состав включены атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, представитель Иркутского войскового казачьего общества Дмитрий Смоликов и представитель Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМоскваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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