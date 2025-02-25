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Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества

Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества - РИА Новости, 26.02.2025

Изменен состав Совета при Президенте России по делам казачества

Внесены изменения в состав Совета при Президенте России по делам казачества, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.Согласно... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-25T17:58:00+03:00

2025-02-25T17:58:00+03:00

2025-02-26T10:20:00+03:00

российское казачество

российское казачество

москва

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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Внесены изменения в состав Совета при Президенте России по делам казачества, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.Согласно документу в состав включены атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, представитель Иркутского войскового казачьего общества Дмитрий Смоликов и представитель Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

москва

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российское казачество, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)