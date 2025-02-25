https://ria.ru/20250225/svo-2001478572.html

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР - РИА Новости, 25.02.2025

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и семь боевых бронированных РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:35:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

зверево

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и семь боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зверево

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, сергеевка, безопасность