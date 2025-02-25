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Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 25.02.2025 (обновлено: 12:38 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/svo-2001478572.html
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР - РИА Новости, 25.02.2025
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и семь боевых бронированных РИА Новости, 25.02.2025
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
зверево
сергеевка
безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и семь боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, сергеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зверево, Сергеевка, Безопасность
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в нескольких районах ДНР

ВСУ потеряли до 305 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и семь боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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