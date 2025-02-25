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В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе - РИА Новости, 25.02.2025
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22:23 25.02.2025 (обновлено: 22:26 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/salekhard-2001596256.html
В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе
В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе - РИА Новости, 25.02.2025
В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе
Открытое горение гаражного комплекса "Лагуна" в городе Салехарде ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.02.2025
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происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение гаражного комплекса "Лагуна" в городе Салехарде ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о горении гаражного комплекса "Лагуна" в Салехарде на площади 600 "квадратов"."Открытое горение в Салехарде ликвидировано. По уточненной информации, площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации привлекаются 46 человек личного состава и 8 единиц техники.
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происшествия, салехард, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Салехард, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе

В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе "Лагуна"

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в гаражном комплексе "Лагуна" в Салехарде
Ликвидация пожара в гаражном комплексе Лагуна в Салехарде - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в гаражном комплексе "Лагуна" в Салехарде
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение гаражного комплекса "Лагуна" в городе Салехарде ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось о горении гаражного комплекса "Лагуна" в Салехарде на площади 600 "квадратов".
"Открытое горение в Салехарде ликвидировано. По уточненной информации, площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации привлекаются 46 человек личного состава и 8 единиц техники.
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ПроисшествияСалехардРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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