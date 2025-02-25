https://ria.ru/20250225/salekhard-2001596256.html

В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе

В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе - РИА Новости, 25.02.2025

В Салехарде ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе

Открытое горение гаражного комплекса "Лагуна" в городе Салехарде ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Открытое горение гаражного комплекса "Лагуна" в городе Салехарде ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о горении гаражного комплекса "Лагуна" в Салехарде на площади 600 "квадратов"."Открытое горение в Салехарде ликвидировано. По уточненной информации, площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации привлекаются 46 человек личного состава и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20250224/pozhar-2001204645.html

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происшествия, салехард, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар