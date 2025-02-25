https://ria.ru/20250225/petrov-2001599623.html

Замглавы Гагаузии отпустили после задержания в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии отпустили после задержания в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 25.02.2025

Замглавы Гагаузии отпустили после задержания в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии Виктора Петрова отпустили после задержания в аэропорту Кишинева, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:11:00+03:00

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2025-02-25T23:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Замглавы Гагаузии Виктора Петрова отпустили после задержания в аэропорту Кишинева, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский, представляющий в законодательном собрании Гагаузию."Только что стало известно о том, что зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров на свободе. Дай Бог ему и его семье сил и терпения выдержать то беспрецедентное давление, которое на них оказывается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Суходольского.По его словам, о причинах задержания и других деталях Виктор Петров обещал сообщить на своих официальных ресурсах в самое ближайшее время.Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" 24 апреля 2024 года, оно рассматривается до сих пор, заседания проводятся по несколько раз в неделю. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.В понедельник пресс-служба кабмина автономии сообщила, что спикеру Народного собрания (парламента - ред.) Гагаузии Дмитрию Константинову не позволили выехать за пределы Молдавии для лечения, "без объяснений, без законных оснований". Ранее Константинов заявлял, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250222/gagauzija-2000968231.html

https://ria.ru/20250202/gutsul-1996932655.html

https://ria.ru/20250222/gagauziya-2000984201.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду, россия