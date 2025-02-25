Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о позиции США по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/peskov-2001477046.html
Песков высказался о позиции США по Украине
Песков высказался о позиции США по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Песков высказался о позиции США по Украине
В Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:31:00+03:00
2025-02-25T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украины. Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - сказал Песков журналистам, комментируя резолюции по Украине в ООН. Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250225/kreml-2001476365.html
https://ria.ru/20250225/peskov-2001475507.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, оон, генеральная ассамблея оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков высказался о позиции США по Украине

Песков: в Кремле видят более сбалансированную позицию США по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украины. Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - сказал Песков журналистам, комментируя резолюции по Украине в ООН.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
12:29
Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков
12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныООНГенеральная Ассамблея ООНПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала