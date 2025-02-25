Песков высказался о позиции США по Украине
Песков: в Кремле видят более сбалансированную позицию США по Украине
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле видят, что США занимают более сбалансированную позицию, которая помогает усилиям по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украины. Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - сказал Песков журналистам, комментируя резолюции по Украине в ООН.
Ранее ГА ООН одобрила антироссийский текст резолюции, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Впервые с начала спецоперации документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
При этом ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.