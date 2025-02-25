https://ria.ru/20250225/peskov-2001475707.html
Песков ответили на вопрос о доверии к США
Песков ответили на вопрос о доверии к США - РИА Новости, 25.02.2025
Песков ответили на вопрос о доверии к США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:26:00+03:00
2025-02-25T12:26:00+03:00
2025-02-25T12:42:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ доверяют сами себе, чтобы говорить о доверии к американцам, предстоит пройти серьезный путь."Мы доверяем нам самим. Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет лит президент РФ Владимир Путин американцам.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001474138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков ответили на вопрос о доверии к США
Песков: предстоит пройти серьезный путь, чтобы говорить о доверии к США