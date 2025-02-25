https://ria.ru/20250225/peskov-2001475507.html
России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков
России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков
России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:26:00+03:00
2025-02-25T12:26:00+03:00
2025-02-25T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предстоит сделать очень много шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению атмосферы доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет ли президент РФ Владимир Путин американцам.
https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html
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России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков
Песков: России и США нужны шаги навстречу друг другу для восстановления доверия