https://ria.ru/20250225/peskov-2001475507.html

России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков

России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025

России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу, заявил Песков

России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025

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политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России и США нужны маленькие шаги навстречу друг другу для восстановления доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предстоит сделать очень много шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению атмосферы доверия", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет ли президент РФ Владимир Путин американцам.

https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде