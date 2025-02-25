https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html

Чернышенко рассказал, почему важны научные центры мирового уровня

Чернышенко рассказал, почему важны научные центры мирового уровня - РИА Новости, 25.02.2025

Чернышенко рассказал, почему важны научные центры мирового уровня

Научные центры мирового уровня обеспечивают быстрый выход технологий на рынок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:20:00+03:00

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наука

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Научные центры мирового уровня обеспечивают быстрый выход технологий на рынок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства провел совещание о результатах деятельности научных центров мирового уровня (НЦМУ), где были представлены итоги работы НЦМУ за пять лет реализации программы. "НЦМУ обеспечивают быстрый выход востребованных технологий на рынок. Сегодня мы видим хорошие показатели их внебюджетного финансирования – 34% от бюджетной части, что говорит об их востребованности на рынке", – сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Вице-премьер добавил, что в соответствии с актуальными вызовами обновлены стратегические приоритеты страны в сфере науки и технологий, на них будут ориентированы государственные меры поддержки. Кроме того, конкурс по поддержке научных центров мирового уровня будет объявлен уже на этой неделе. Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов в научные центры мирового уровня. По словам министра, НЦМУ создают для молодых исследователей возможности руководить научными проектами, тем самым мотивируя талантливую молодежь заниматься наукой и повышать престижность профессии ученого. Так, 38% исследований, проводимых центрами, осуществлялись под руководством молодых (в возрасте до 39 лет) перспективных исследователей.

https://ria.ru/20250208/rossija-1998114812.html

https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков