https://ria.ru/20250225/maslenitsa-2000915110.html

Масленица в России: куда пойти на гулянья

Масленица в России: куда пойти на гулянья

Масленица в России: куда пойти на гулянья

Музыка, песни, запах вкусной выпечки и травяного чая на ярмарках, горячие блины в кафе, уличных киосках и столовых — верные признаки проводов зимы. Неделя... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Музыка, песни, запах вкусной выпечки и травяного чая на ярмарках, горячие блины в кафе, уличных киосках и столовых — верные признаки проводов зимы. Неделя завершится народными гуляньями и сожжением чучела Масленицы. Куда отправиться на праздник, чтобы присоединиться к веселью, играм и дегустациям в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге, — в материале РИА Новости.Масленица в МосквеВ столице традиционные мероприятия по поводу проводов зимы стартовали даже раньше назначенной даты — не с 24, а с 21 февраля. В течение десяти дней в центре и в округах проходит фестиваль "Московская Масленица" — ярмарки, концерты, игры.Так, на Манежной площади гостей встречают герои сказок — Василиса Прекрасная, Иван-царевич, Серый Волк. Здесь пройдут квесты и спектакли кукольного театра, антураж — резные терема, цветочные арки, качели, настоящая печь.После дегустации блинов на площади Революции можно будет покататься на бесплатном катке с искусственным льдом, на Болотной — попасть на мастер-классы, на Тверской — познакомиться с традициями празднования Масленицы в разных регионах страны, расписать подставку под горячее гжельскими узорами, сделать поволжских лошадок из сена и лыка, куколок — в алтайской лоскутной технике.Рядом, на Тверском бульваре, в уютных шале посетителям предлагают научиться дымковской, шекснинской, филимоновской, владимирской, семикаракорской, хохломской росписи, познакомиться с ярославской майоликой. Еще на бульваре пройдут игры и иммерсивные театрализованные представления.На ВДНХ провожать зиму можно на катке под фольклорную музыку. В разных районах столицы также пройдут мероприятия почти на 30 площадках — там определят самого сильного жителя района и приготовят самые вкусные блины.Не только веселье и гуляньяГуляньями дело не ограничится: с 22 февраля по 2 марта жители столицы и туристы смогут побывать на большом гастрофестивале "Сказочная Масленица" (организован VK).Шеф-повара более 40 известных ресторанов столицы, в том числе Кирилл Бергер, Александр Волков-Медведев и Илья Благовещенский представляют масленичные сеты, взяв за основу неизменные атрибуты праздника — блины, оладьи, сырники и пироги. Каждый шеф посвятит блюдо одному из героев русских сказок.В ресторане "СибирьСибирь" мастера уже представили гастрономическое прочтение "Морозко", связав каждое блюдо с самыми яркими персонажами и моментами сказки. О знаменитой сцене, где Марфуша грызет яблоко в ожидании Морозко, напомнило неожиданное сочетание — блинчики с форшмаком и карамелизированными яблоками. Кроме того, есть блины с груздями, деревенской сметаной, торт с северной калиной, снежной меренгой и кедровыми орехами.Можно сравнить, как рестораны Mela и ΜΟΛΩΝ_ΛΑΒΕ обыграют сюжет сказки "Двенадцать месяцев". В первом — "сезонные" блины с мраморной говядиной и фуа-гра, грибами и сырным облаком, во-втором — блины с типично греческими дополнениями: крем из феты, тарама и оливковое масло. Гости раскроют секрет прозрачного блина в сете "Водяной" ресторана "Рыба мечты" и вспомнят историю Карлсона, который живет на крыше, попробовав блины с эспумой из вареной колбасы со сливочным сыром и трюфелем в O2 Lounge. Об участии в фестивале также заявили такие проекты, как Ruski, "Айна", "Шаляпин", "М2 Органик", "Булошная", Touché, "Бочка", кафе "Чайковский", 1870 Abrau-Durso, Bluefin, Masters&Margaritas, Community, "Шинок", SIBERIA, Мари Vanna, "Бабель", Shiba, "Ухват", Cèpage, Vasilchuki на Пушкинской, Lesnoy, Mela, кофейня "Алёнка", "Русский паб", "Страна которой нет", Savoy, "Печорин" и многие другие.Санкт-ПетербургВ Северной столице Масленицу тоже отметят с размахом. В Петропавловской крепости 2 марта гости увидят необычный арт-объект — огромный пирог из 3,6 тысячи блинов. Там пройдет конкурс костюмов, а в фотозоне можно сделать красивые снимки. В парке имени И. В. Бабушкина запланирована ярмарка с блинами, будет работать каток. А на Елагином острове и в парке 300-летия Петербурга пройдут масштабные гулянья с конкурсами и угощениями. Свои программы подготовили также библиотеки и музеи.СочиВ Олимпийской столице концерты, дегустации блинов, меда, пряников, конкурсы и мастер-классы пройдут не только на площадях побережья, но и в горах.Так, в Красной Поляне гулянья состоятся 2 марта. В программе — танцевальный батл, викторины, чемпионат частушек, диджей-сеты, игры "Бой мешками", "Масленичный тир", "Хоккей", "Щитовая". Также откроют тематическую фотозону и организуют флешмоб по построению настоящего масленичного хоровода, рассказали в пресс-службе курорта.На курорте "Роза Хутор" — специальная программа в этнопарке "Моя Россия", тематические интерактивные экскурсии для детей и взрослых.НовосибирскПраздник отметят во всех парках Новосибирска 2 марта. Конкурсы частушек, шоу ходулистов — все там!В Заельцовском семейные забавы со скоморохами и народными играми — перетягивание каната и бросание валенка. Горячие блины и чай — обязательны!Не скучно будет в загородном парке народных традиций "Хуторок": в Масленичном городке посетителей будут развлекать ряженые и скоморохи, угощать блинами и сбитнем.В парке музеев "Галерея времени", помимо дегустации — катание на собаках, сжигание чучела и визиты в музеи ретротехники, восковых фигур, истории СССР.ЕкатеринбургВеселые состязания, спектакли на двух сценах, скоморохи с шутками, ремесленная ярмарка и сжигание чучела пройдут в парке Маяковского. Концерт и театрализованное представление — в летнем парке "Уралмаш".В Музее истории Екатеринбурга и музейном клубе "Дом Агафуровых" — игры и забавы. Программы подготовили и другие учреждения культуры.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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