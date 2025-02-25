https://ria.ru/20250225/koshka-2001531426.html

Отряд "КрымСпас" прибыл к "Ласточкиному гнезду" для спасения кошки

Отряд "КрымСпас" прибыл к "Ласточкиному гнезду" для спасения кошки - РИА Новости, 25.02.2025

Отряд "КрымСпас" прибыл к "Ласточкиному гнезду" для спасения кошки

Пятеро спасателей отряда "КрымСпас" МЧС Крыма прибыли к "Ласточкиному гнезду" возле Ялты для спасения кошки Муси, находящейся на скалах, сообщила глава... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:10:00+03:00

2025-02-25T16:10:00+03:00

2025-02-25T16:25:00+03:00

россия

ялта

янина павленко

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Пятеро спасателей отряда "КрымСпас" МЧС Крыма прибыли к "Ласточкиному гнезду" возле Ялты для спасения кошки Муси, находящейся на скалах, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Кошка Муся, которую в воскресенье посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки вниз, предварительно, жива, она найдена на скалах у берега моря, требуется помощь альпинистов, сообщили ранее РИА Новости сотрудники музея."На место выехала дежурная смена ялтинского аварийно-спасательного отряда службы "КрымСпас" в составе 5 человек. Со специальным снаряжением. Обещают снять нашу кошечку со скалы в целости и невредимости в ближайшее время", - написала Павленко в Telegram-канале.В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Крыму задержала злоумышленника, который 23 февраля скинул кошку с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо". Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что кошка вырывалась из рук. Его поместили в медучреждение на 10 суток. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

https://ria.ru/20250225/krym-2001434981.html

https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html

россия

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжившая кошка после падения в Ласточкином гнезде Кошка Муся, чудом выжившая, пытается добраться до людей, чтобы спастись. Кошку обнаружили среди камней под Ласточкином гнездом. Сейчас идёт операция по спасению животного. Получила кошка травмы от падения, пока не известно. 2025-02-25T16:10 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ялта, янина павленко, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика крым