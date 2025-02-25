https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html

Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана

Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана - РИА Новости, 25.02.2025

Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана

Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:02:00+03:00

2025-02-25T16:02:00+03:00

2025-02-25T16:15:00+03:00

иран

россия

сергей лавров

аббас аракчи

евразийский экономический союз

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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ожидаем в самое ближайшее время вступления в силу межправительственного соглашения между членами ЕврАзЭС и Исламской Республикой Иран о свободной торговле. Конечно же, это подтолкнёт товарооборот на всём нашем пространстве с иранскими соседями. Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Он добавил, что стороны отметили неприемлемость применения односторонних экономических санкций и в этой связи продолжат предметную целенаправленную работу с целью минимизировать негативный эффект этих незаконных ограничений на экономики стран России и Ирана.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001371057.html

иран

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иран, россия, сергей лавров, аббас аракчи, евразийский экономический союз