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Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана - РИА Новости, 25.02.2025
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16:02 25.02.2025 (обновлено: 16:15 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html
Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана
Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана - РИА Новости, 25.02.2025
Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана
Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:02:00+03:00
2025-02-25T16:15:00+03:00
иран
россия
сергей лавров
аббас аракчи
евразийский экономический союз
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ожидаем в самое ближайшее время вступления в силу межправительственного соглашения между членами ЕврАзЭС и Исламской Республикой Иран о свободной торговле. Конечно же, это подтолкнёт товарооборот на всём нашем пространстве с иранскими соседями. Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Он добавил, что стороны отметили неприемлемость применения односторонних экономических санкций и в этой связи продолжат предметную целенаправленную работу с целью минимизировать негативный эффект этих незаконных ограничений на экономики стран России и Ирана.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001371057.html
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иран, россия, сергей лавров, аббас аракчи, евразийский экономический союз
Иран, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Евразийский экономический союз
Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана

Глава МИД Лавров: торговля России и Ирана показывает позитивную динамику

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
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ТЕГЕРАН, 25 фев - РИА Новости. Торговля России и Ирана демонстрирует позитивную динамику, тенденция к этому должна сохраниться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы ожидаем в самое ближайшее время вступления в силу межправительственного соглашения между членами ЕврАзЭС и Исламской Республикой Иран о свободной торговле. Конечно же, это подтолкнёт товарооборот на всём нашем пространстве с иранскими соседями. Несмотря на незаконное санкционное ограничение, которое все хорошо знают, торговля у нас демонстрирует позитивную динамику. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 13%, и есть все основания полагать, что тенденция эта сохранится", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Он добавил, что стороны отметили неприемлемость применения односторонних экономических санкций и в этой связи продолжат предметную целенаправленную работу с целью минимизировать негативный эффект этих незаконных ограничений на экономики стран России и Ирана.
Российско-турецкие переговоры в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
24 февраля, 22:33
 
ИранРоссияСергей ЛавровАббас АракчиЕвразийский экономический союз
 
 
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