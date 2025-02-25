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В Кремле прокомментировали заявления ЕС по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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12:34 25.02.2025 (обновлено: 12:35 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/es-2001478251.html
В Кремле прокомментировали заявления ЕС по Украине
В Кремле прокомментировали заявления ЕС по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления ЕС по Украине
Заявления из Брюсселя говорят о том, что ЕС далек от сбалансированного подхода к Украине, это может измениться после контактов с США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:34:00+03:00
2025-02-25T12:35:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления из Брюсселя говорят о том, что ЕС далек от сбалансированного подхода к Украине, это может измениться после контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые, в том числе, из Киева звучали вчера, они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу", - сказал Песков журналистам. Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999081919.html
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в мире, россия, брюссель, украина, дмитрий песков, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
В Кремле прокомментировали заявления ЕС по Украине

Песков: Евросоюз далек от сбалансированного подхода к Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявления из Брюсселя говорят о том, что ЕС далек от сбалансированного подхода к Украине, это может измениться после контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые, в том числе, из Киева звучали вчера, они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу", - сказал Песков журналистам.
Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине
13 февраля, 12:53
 
В миреРоссияБрюссельУкраинаДмитрий ПесковВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
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