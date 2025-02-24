https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001325006.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:07:00+03:00

2025-02-24T17:07:00+03:00

2025-02-24T17:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. Ранее в понедельник управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а также атаковали Никитовский район при помощи беспилотника-камикадзе. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль при помощи дрона в поселке шахты имени Румянцева. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001170627.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины