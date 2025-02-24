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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:07:00+03:00
2025-02-24T17:07:00+03:00
2025-02-24T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. Ранее в понедельник управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а также атаковали Никитовский район при помощи беспилотника-камикадзе. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали гражданский автомобиль при помощи дрона в поселке шахты имени Румянцева. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001170627.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку