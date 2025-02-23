https://ria.ru/20250223/vyselenie-2001060039.html

Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ

Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ - РИА Новости, 23.02.2025

Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ

Появившаяся в СМИ информация о введении в 2025 году наказания за неуплату жилищно-коммунальных услуг в виде выселения из занимаемого жилья не в полной мере... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:37:00+03:00

2025-02-23T04:37:00+03:00

2025-02-23T04:37:00+03:00

общество

жилье

россия

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жку

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Появившаяся в СМИ информация о введении в 2025 году наказания за неуплату жилищно-коммунальных услуг в виде выселения из занимаемого жилья не в полной мере правдива, рассказала агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова."Указанные санкции существует уже давно, с момента введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно с 1 марта 2005 года. И за весь этот 20-летний период массового лишения жилья граждан не наблюдалось, а лишь единичные случаи, и те в исключительном порядке", — напомнила она.Действительно, ЖК РФ предполагает пени за просрочку платежей за услуги ЖКХ, однако выселить из квартиры могут, лишь если плата совсем не вносится в течение полугода и более. Однако для этого необходимо решение суда, который, в свою очередь, обращает внимание на наличие уважительных причин. Среди них — тяжелое материальное положение нанимателя и членов его семьи, наличие на иждивении инвалидов и несовершеннолетних детей, болезнь и т.д.Если суд придет к выводу, что причины неплатежей уважительные, выселения не состоится. Но даже если иск удовлетворят, выселить людей на улицу невозможно. Местные власти должны предоставить им жилое помещение по договору соцнайма по нормам проживания в общежитии, заключила Ефимова.

https://ria.ru/20250222/migranty-2000939550.html

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общество, жилье, россия, мгпу, ольга ефимова, жку, недвижимость