https://ria.ru/20250223/lekarstva-2001068681.html
В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств
В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств - РИА Новости, 23.02.2025
В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств
В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:52:00+03:00
2025-02-23T02:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", — сказал он.Парламентарий отметил, что нововведения позволят уберечь здоровье россиян от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. Особенно это касается самой уязвимой категории граждан — пенсионеров."Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", — добавил он.Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Это касается препаратов, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрет распространяется на медикаменты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
https://ria.ru/20250222/lekarstva-1863850209.html
https://ria.ru/20250208/putin-1998125640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов, владимир путин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Леонов, Владимир Путин, Госдума РФ
В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств
В России с 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", — сказал он.
Парламентарий отметил, что нововведения позволят уберечь здоровье россиян от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. Особенно это касается самой уязвимой категории граждан — пенсионеров.
"Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", — добавил он.
Президент России
Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Это касается препаратов, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрет распространяется на медикаменты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.