https://ria.ru/20250223/lekarstva-2001068681.html

В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств

В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств - РИА Новости, 23.02.2025

В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T02:52:00+03:00

2025-02-23T02:52:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", — сказал он.Парламентарий отметил, что нововведения позволят уберечь здоровье россиян от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. Особенно это касается самой уязвимой категории граждан — пенсионеров."Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", — добавил он.Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Это касается препаратов, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрет распространяется на медикаменты, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.

https://ria.ru/20250222/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250208/putin-1998125640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов, владимир путин, госдума рф