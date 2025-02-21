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РЭЦ и VK откроют выставку Digital Art Russia в Абу-Даби

РЭЦ и VK откроют выставку Digital Art Russia в Абу-Даби - РИА Новости, 21.02.2025

РЭЦ и VK откроют выставку Digital Art Russia в Абу-Даби

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и VK представят цифровую выставку Digital Art Russia в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" с 21 по 25... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T10:53:00+03:00

в мире

абу-даби

россия

оаэ

вероника никишина

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и VK представят цифровую выставку Digital Art Russia в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" с 21 по 25 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), экспозиция объединит работы современных российских цифровых художников, созданные на открытой креативной платформе "Простор" от VK, сообщает центр.Посетители фестиваля-ярмарки увидят 15 работ от десяти цифровых художников. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" уже во второй раз выступит площадкой для популяризации российского визуального искусства за рубежом. Ранее работы цифровых художников платформы "Простор" были успешно представлены на фестивале в городе Шэньян, КНР."Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда "Сделано в России", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Простор" активно поддерживает молодых креаторов и предоставляет им возможности для реализации собственных идей. В начале года резиденты нашей платформы представили 40 работ на выставке в Китае. Мы рады расширять географию проекта и продолжать диалог с международным зрителем. Участие в таких событиях способствует укреплению культурного обмена, междисциплинарному взаимодействию и повышению вовлеченности креаторов в развитие сферы цифрового искусства", - отметила руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева."Участие в выставках способствует росту медийности, узнаваемости и привлечению клиентов. Позволяет продемонстрировать свои работы широкой аудитории, получить отзывы и установить важные профессиональные связи", - отметил междисциплинарный художник, работающий с искусственным интеллектом и NFT, Ярослав Кирсанов.В своих работах художники затрагивают такие темы, как влияние искусственного интеллекта на общество, экологические проблемы или эволюция Вселенной через призму технологий.Например, художник Андрей Горлачев представит работу, вдохновленную мифологией коренных народов Кольского полуострова. В своем проекте художник использует реальные звуки Кольского залива и шум побережья Баренцева моря, создавая уникальный аудиовизуальный опыт."Участие в выставках очень важно для художника, чтобы двигаться вперед, поднимать новые для себя темы и осваивать неожиданные технологии. Для меня именно работы для выставок - отличный способ вырваться из обычного течения ремесла и посмотреть совсем иначе на медиа-арт", - отметил Горлачев.Главной темой фестиваля в Абу-Даби станет Мезенская роспись - один из старейших художественных промыслов Русского Севера. В культурной программе фестиваля-ярмарки "Сделано в России" запланированы выступления именитых творческих коллективов, показ отечественных мультфильмов, а также мастер-классы.Фестиваль-ярмарка пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абу-даби, россия, оаэ, вероника никишина, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)