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Путину доложат о развитии ж/д сообщения Крыма с центральной частью России

Путину доложат о развитии ж/д сообщения Крыма с центральной частью России - РИА Новости, 21.02.2025

Путину доложат о развитии ж/д сообщения Крыма с центральной частью России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:24:00+03:00

2025-02-21T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и РЖД до 31 марта доложить о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крыма с центральной частью РФ через новые субъекты.Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя."Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о развитии грузового и пассажирского железнодорожного сообщения Крымского полуострова с центральной частью России через территории новых субъектов Российской Федерации, принимая во внимание планируемое развитие его портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 31 марта 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в январе 2025 года выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. С такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на тему развития Крыма и города Севастополя.Организация железнодорожного сообщения между Крымом и центральной частью РФ через новые регионы потребует восстановления некоторых участков и строительства нескольких соединительных веток, стоимость проекта может составить 90-160 миллиардов рублей, оценивал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

https://ria.ru/20250221/putin--2000900616.html

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