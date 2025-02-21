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В Кузбассе вынесли приговор за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 21.02.2025
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14:55 21.02.2025 (обновлено: 14:56 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/diversanty-2000815101.html
В Кузбассе вынесли приговор за диверсии на железной дороге
В Кузбассе вынесли приговор за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 21.02.2025
В Кузбассе вынесли приговор за диверсии на железной дороге
Парень и его девушка из Кузбасса, совершившие диверсии в Анжеро-Судженске и Томске, приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, сообщает объединенный... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:55:00+03:00
2025-02-21T14:56:00+03:00
происшествия
анжеро-судженск
томск
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кемеровский областной суд
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Парень и его девушка из Кузбасса, совершившие диверсии в Анжеро-Судженске и Томске, приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. "Кемеровский областной суд постановил приговор в отношении двух жителей г. Анжеро-Судженска 2004 и 2001 года рождения, состоящих между собой в фактических брачных отношениях. Молодым людям инкриминировано участие в диверсионном сообществе, а также совершение ряда диверсий и приготовление к диверсии… По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы: юноше – на срок 19 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима; девушке – на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступления были совершены Анжеро-Судженске Кемеровской области и Томске. Как уточнили РИА Новости в УФСБ региона, речь идет о Егоре Ермакове и Виктории Голушко, которые были упомянуты в числе восьми фигурантов, осужденных за диверсионно-террористическую деятельность в пользу Киева, в утреннем релизе ЦОС ФСБ. "С февраля по апрель 2023 года осужденные совершали поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Являясь безработными, они совершали поджоги с целью подрыва военной мощи и экономики страны, поскольку осознавали, что их действия приведут к остановке как военного, так и гражданского железнодорожного транспорта. Действуя за денежное вознаграждение в интересах Украины, молодые люди, поджигали именно объекты железнодорожной инфраструктуры, поскольку, по замыслу куратора, дававшего указания из Калининграда посредством… мессенджеров, эта деятельность приносила наибольший вред России", – рассказали в УФСБ. Собеседник агентства подчеркнул, что задержать злоумышленников удалось благодаря слаженными действиям региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Приговор не вступил в законную силу. В ФСБ отмечали, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность: вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241111/jugra-1983060359.html
https://ria.ru/20241223/diversiya-1990792260.html
анжеро-судженск
томск
украина
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происшествия, анжеро-судженск, томск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровский областной суд, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Анжеро-Судженск, Томск, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кемеровский областной суд, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кузбассе вынесли приговор за диверсии на железной дороге

Молодая пара получила 19 и 16 лет колонии за поджоги в Анжеро-Судженске и Томске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 фев – РИА Новости. Парень и его девушка из Кузбасса, совершившие диверсии в Анжеро-Судженске и Томске, приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
"Кемеровский областной суд постановил приговор в отношении двух жителей г. Анжеро-Судженска 2004 и 2001 года рождения, состоящих между собой в фактических брачных отношениях. Молодым людям инкриминировано участие в диверсионном сообществе, а также совершение ряда диверсий и приготовление к диверсии… По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы: юноше – на срок 19 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима; девушке – на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что преступления были совершены Анжеро-Судженске Кемеровской области и Томске.
Как уточнили РИА Новости в УФСБ региона, речь идет о Егоре Ермакове и Виктории Голушко, которые были упомянуты в числе восьми фигурантов, осужденных за диверсионно-террористическую деятельность в пользу Киева, в утреннем релизе ЦОС ФСБ.
«
"С февраля по апрель 2023 года осужденные совершали поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры. Являясь безработными, они совершали поджоги с целью подрыва военной мощи и экономики страны, поскольку осознавали, что их действия приведут к остановке как военного, так и гражданского железнодорожного транспорта. Действуя за денежное вознаграждение в интересах Украины, молодые люди, поджигали именно объекты железнодорожной инфраструктуры, поскольку, по замыслу куратора, дававшего указания из Калининграда посредством… мессенджеров, эта деятельность приносила наибольший вред России", – рассказали в УФСБ.
Собеседник агентства подчеркнул, что задержать злоумышленников удалось благодаря слаженными действиям региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
Приговор не вступил в законную силу.
В ФСБ отмечали, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность: вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей.
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ПроисшествияАнжеро-СудженскТомскУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кемеровский областной судФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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