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Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы - РИА Новости, 21.02.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
16:26 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/deputaty-2000847640.html
Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы
Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы - РИА Новости, 21.02.2025
Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы
Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:26:00+03:00
2025-02-21T16:26:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков. "Все поселения, входящие в состав конкретного муниципального района, будут объединены, и вновь созданные образования будут наделены статусом муниципального округа. Преобразование пройдет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что решение направлено на установление одноуровневой системы местного самоуправления, что позволит повысить эффективность работы органов МСУ и укрепить финансовую основу их деятельности. "Отмечу, что преобразование не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, расположенных на территории преобразуемых поселений", - добавил Клепиков. Он уточнил, что также вносятся изменения в закон области "Об административно-территориальном устройстве", в результате которых административно-территориальное устройство муниципальных образований в Белгородской области будет состоять только из административных округов.
https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы

В Белгородской области преобразуют муниципальные районы

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.
"Все поселения, входящие в состав конкретного муниципального района, будут объединены, и вновь созданные образования будут наделены статусом муниципального округа. Преобразование пройдет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
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Он уточнил, что решение направлено на установление одноуровневой системы местного самоуправления, что позволит повысить эффективность работы органов МСУ и укрепить финансовую основу их деятельности.
"Отмечу, что преобразование не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, расположенных на территории преобразуемых поселений", - добавил Клепиков.
Он уточнил, что также вносятся изменения в закон области "Об административно-территориальном устройстве", в результате которых административно-территориальное устройство муниципальных образований в Белгородской области будет состоять только из административных округов.
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Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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