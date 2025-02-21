Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы
В Белгородской области преобразуют муниципальные районы
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.
"Все поселения, входящие в состав конкретного муниципального района, будут объединены, и вновь созданные образования будут наделены статусом муниципального округа. Преобразование пройдет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что решение направлено на установление одноуровневой системы местного самоуправления, что позволит повысить эффективность работы органов МСУ и укрепить финансовую основу их деятельности.
"Отмечу, что преобразование не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, расположенных на территории преобразуемых поселений", - добавил Клепиков.
Он уточнил, что также вносятся изменения в закон области "Об административно-территориальном устройстве", в результате которых административно-территориальное устройство муниципальных образований в Белгородской области будет состоять только из административных округов.
Гладков рассказал о белгородском соглашении с компанией "Русагро"
20 февраля, 20:44