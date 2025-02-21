https://ria.ru/20250221/deputaty-2000847640.html

Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы

Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы - РИА Новости, 21.02.2025

Белгородские депутаты приняли решение преобразовать муниципальные районы

Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы приняли решения о преобразовании муниципальных районов области, сообщил спикер регионального парламента Юрий Клепиков. "Все поселения, входящие в состав конкретного муниципального района, будут объединены, и вновь созданные образования будут наделены статусом муниципального округа. Преобразование пройдет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Чернянском районах", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что решение направлено на установление одноуровневой системы местного самоуправления, что позволит повысить эффективность работы органов МСУ и укрепить финансовую основу их деятельности. "Отмечу, что преобразование не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, расположенных на территории преобразуемых поселений", - добавил Клепиков. Он уточнил, что также вносятся изменения в закон области "Об административно-территориальном устройстве", в результате которых административно-территориальное устройство муниципальных образований в Белгородской области будет состоять только из административных округов.

https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html

https://ria.ru/20250220/rusagro-2000652046.html

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Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума