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Более 2,7 тысячи детей МО вылечили зубы под наркозом в прошлом году
Более 2,7 тысячи детей МО вылечили зубы под наркозом в прошлом году - РИА Новости, 20.02.2025
Более 2,7 тысячи детей МО вылечили зубы под наркозом в прошлом году
В Московской области дети могут лечить зубы под общим наркозом. В 2024 году такую услугу получили 2,7 тысячи маленьких пациентов. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Московской области дети могут лечить зубы под общим наркозом. В 2024 году такую услугу получили 2,7 тысячи маленьких пациентов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональный Минздрав.Наркоз рекомендован детям до трех лет, а также тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, психоневрологические отклонения и другие патологии, которые исключают применение местной анестезии."На данный момент такой метод лечения для маленьких пациентов доступен в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также в Одинцовской больнице", – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.Перед процедурой необходим осмотр специалиста, чтобы исключить противопоказания. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
В Московской области дети могут лечить зубы под общим наркозом. В 2024 году такую услугу получили 2,7 тысячи маленьких пациентов. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на региональный Минздрав.
Наркоз рекомендован детям до трех лет, а также тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, психоневрологические отклонения и другие патологии, которые исключают применение местной анестезии.
"На данный момент такой метод лечения для маленьких пациентов доступен в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, а также в Одинцовской больнице", – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Перед процедурой необходим осмотр специалиста, чтобы исключить противопоказания. Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС.