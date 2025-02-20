https://ria.ru/20250220/zakon-2000541211.html

Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий

Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий - РИА Новости, 20.02.2025

Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий

Депутаты Законодательного Собрания Карелии в четверг на заседании приняли закон о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:58:00+03:00

2025-02-20T13:58:00+03:00

2025-02-20T13:58:00+03:00

республика карелия

ирина яровая

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии в четверг на заседании приняли закон о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "С 1 марта 2025 года в Республике Карелия данный закон начнет действовать. Считаю это также верным решением. Землю смогут получить и трактористы, операторы машинного доения, это средний медицинский персонал, лесные пожарные, рыбоводы и ряд других специальностей. Будем продолжать работу в данном направлении для того, чтобы кадровую проблему на селе и в малых городах успешно решать", – отметил председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Также он рассказал, что в адрес зампредседателя Государственной Думы Ирины Яровой принято обращение с предложением распространить меры соцподдержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", на опекунов и фактических воспитателей погибших участников СВО. "Наше обращение направлено на то, чтобы восстановить справедливость, и чтобы люди, которые были опекунами, воспитывали участников специальной военной операции, могли получать меры социальной поддержки от государства. Это обращение мы сегодня направим в Государственную Думу Российской Федерации. Я надеюсь, что коллеги нас поддержат", – сообщил Шандалович. Всего на заседании в четверг депутаты рассмотрели более 10 вопросов повестки и заслушали отчет о деятельности МВД по Карелии.

https://ria.ru/20250214/uslugi-1999448627.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, ирина яровая