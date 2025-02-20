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Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий - РИА Новости, 20.02.2025
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13:58 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zakon-2000541211.html
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий - РИА Новости, 20.02.2025
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий
Депутаты Законодательного Собрания Карелии в четверг на заседании приняли закон о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:58:00+03:00
2025-02-20T13:58:00+03:00
республика карелия
ирина яровая
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии в четверг на заседании приняли закон о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах, сообщает пресс-служба республиканского парламента. "С 1 марта 2025 года в Республике Карелия данный закон начнет действовать. Считаю это также верным решением. Землю смогут получить и трактористы, операторы машинного доения, это средний медицинский персонал, лесные пожарные, рыбоводы и ряд других специальностей. Будем продолжать работу в данном направлении для того, чтобы кадровую проблему на селе и в малых городах успешно решать", – отметил председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. Также он рассказал, что в адрес зампредседателя Государственной Думы Ирины Яровой принято обращение с предложением распространить меры соцподдержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", на опекунов и фактических воспитателей погибших участников СВО. "Наше обращение направлено на то, чтобы восстановить справедливость, и чтобы люди, которые были опекунами, воспитывали участников специальной военной операции, могли получать меры социальной поддержки от государства. Это обращение мы сегодня направим в Государственную Думу Российской Федерации. Я надеюсь, что коллеги нас поддержат", – сообщил Шандалович. Всего на заседании в четверг депутаты рассмотрели более 10 вопросов повестки и заслушали отчет о деятельности МВД по Карелии.
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республика карелия, ирина яровая
Республика Карелия, Ирина Яровая
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий

Парламентарии Карелии приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий

© Фото : Законодательное Собрание Республики КарелияКарельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Республики Карелия
Карельские депутаты приняли закон о бесплатной земле для рабочих профессий
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии в четверг на заседании приняли закон о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
"С 1 марта 2025 года в Республике Карелия данный закон начнет действовать. Считаю это также верным решением. Землю смогут получить и трактористы, операторы машинного доения, это средний медицинский персонал, лесные пожарные, рыбоводы и ряд других специальностей. Будем продолжать работу в данном направлении для того, чтобы кадровую проблему на селе и в малых городах успешно решать", – отметил председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.
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Также он рассказал, что в адрес зампредседателя Государственной Думы Ирины Яровой принято обращение с предложением распространить меры соцподдержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", на опекунов и фактических воспитателей погибших участников СВО.
"Наше обращение направлено на то, чтобы восстановить справедливость, и чтобы люди, которые были опекунами, воспитывали участников специальной военной операции, могли получать меры социальной поддержки от государства. Это обращение мы сегодня направим в Государственную Думу Российской Федерации. Я надеюсь, что коллеги нас поддержат", – сообщил Шандалович.
Всего на заседании в четверг депутаты рассмотрели более 10 вопросов повестки и заслушали отчет о деятельности МВД по Карелии.
 
Республика КарелияИрина Яровая
 
 
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