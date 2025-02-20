Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились
Некоторые палестинцы выразили желание остаться в Газе, другие хотят уехать
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ГАЗА, 20 фев - РИА Новости. Мнения проживающих в секторе Газа палестинцев о перспективе добровольного переселения из анклава разделились: кто-то заявил РИА Новости, что останется там, в то время как другие, наоборот, выразили желание уехать.
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"Мы не покинем Газу, даже если откроют погранпереходы. Наши братья и дети погибли на этой земле, но мы не покинем ее", - сказала Умм Али из семьи, состоящей из восьми человек и проживающей в лагере для перемещенных лиц в деревне эз-Зувейда в центральной части сектора Газа.
В свою очередь, житель анклава Ахмед аль-Аджури, работавший до начала войны в сфере строительства, настроен уехать.
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"Я уеду. Моя квартира, в которой я провел всю свою жизнь, пропала за считанные минуты. Я работал в строительстве, работа полностью прекратилась", - сообщил он.
Похожего мнения придерживается и таксист лет тридцати по имени Таха, чей единственный источник дохода - автомобиль - был серьезно поврежден из-за израильских авиаударов.
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"Я починил его за большую сумму, чтобы обеспечить себе пропитание. Жизнь очень трудна, я не женился, у меня нет семьи, я не построил дом. У меня есть право уехать, чтобы осуществить свои мечты", - отметил Таха.
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Полицейский по имени Абу Сахр заявил, что не покинет сектор Газа, и назвал ложью утверждения о том, что палестинцы могут временно выехать оттуда и потом вернуться.
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"Это ложь. Если мы уедем - мы не вернемся", - сказал он, выразив мнение, что Израиль просто хочет выселить палестинцев из Газы.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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