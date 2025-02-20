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Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились - РИА Новости, 20.02.2025
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16:45 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/palestintsy-2000598577.html
Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились
Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились - РИА Новости, 20.02.2025
Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились
Мнения проживающих в секторе Газа палестинцев о перспективе добровольного переселения из анклава разделились: кто-то заявил РИА Новости, что останется там, в то РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:45:00+03:00
2025-02-20T16:45:00+03:00
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дональд трамп
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ГАЗА, 20 фев - РИА Новости. Мнения проживающих в секторе Газа палестинцев о перспективе добровольного переселения из анклава разделились: кто-то заявил РИА Новости, что останется там, в то время как другие, наоборот, выразили желание уехать. "Мы не покинем Газу, даже если откроют погранпереходы. Наши братья и дети погибли на этой земле, но мы не покинем ее", - сказала Умм Али из семьи, состоящей из восьми человек и проживающей в лагере для перемещенных лиц в деревне эз-Зувейда в центральной части сектора Газа. В свою очередь, житель анклава Ахмед аль-Аджури, работавший до начала войны в сфере строительства, настроен уехать. "Я уеду. Моя квартира, в которой я провел всю свою жизнь, пропала за считанные минуты. Я работал в строительстве, работа полностью прекратилась", - сообщил он. Похожего мнения придерживается и таксист лет тридцати по имени Таха, чей единственный источник дохода - автомобиль - был серьезно поврежден из-за израильских авиаударов. "Я починил его за большую сумму, чтобы обеспечить себе пропитание. Жизнь очень трудна, я не женился, у меня нет семьи, я не построил дом. У меня есть право уехать, чтобы осуществить свои мечты", - отметил Таха. Полицейский по имени Абу Сахр заявил, что не покинет сектор Газа, и назвал ложью утверждения о том, что палестинцы могут временно выехать оттуда и потом вернуться. "Это ложь. Если мы уедем - мы не вернемся", - сказал он, выразив мнение, что Израиль просто хочет выселить палестинцев из Газы. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Мнения палестинцев из сектора Газа о добровольном переселении разделились

Некоторые палестинцы выразили желание остаться в Газе, другие хотят уехать

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ГАЗА, 20 фев - РИА Новости. Мнения проживающих в секторе Газа палестинцев о перспективе добровольного переселения из анклава разделились: кто-то заявил РИА Новости, что останется там, в то время как другие, наоборот, выразили желание уехать.
«
"Мы не покинем Газу, даже если откроют погранпереходы. Наши братья и дети погибли на этой земле, но мы не покинем ее", - сказала Умм Али из семьи, состоящей из восьми человек и проживающей в лагере для перемещенных лиц в деревне эз-Зувейда в центральной части сектора Газа.
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В свою очередь, житель анклава Ахмед аль-Аджури, работавший до начала войны в сфере строительства, настроен уехать.
«
"Я уеду. Моя квартира, в которой я провел всю свою жизнь, пропала за считанные минуты. Я работал в строительстве, работа полностью прекратилась", - сообщил он.
Похожего мнения придерживается и таксист лет тридцати по имени Таха, чей единственный источник дохода - автомобиль - был серьезно поврежден из-за израильских авиаударов.
«
"Я починил его за большую сумму, чтобы обеспечить себе пропитание. Жизнь очень трудна, я не женился, у меня нет семьи, я не построил дом. У меня есть право уехать, чтобы осуществить свои мечты", - отметил Таха.
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Полицейский по имени Абу Сахр заявил, что не покинет сектор Газа, и назвал ложью утверждения о том, что палестинцы могут временно выехать оттуда и потом вернуться.
«
"Это ложь. Если мы уедем - мы не вернемся", - сказал он, выразив мнение, что Израиль просто хочет выселить палестинцев из Газы.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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