https://ria.ru/20250220/bennon-2000307580.html

Стив Бэннон: идеологический архитектор трампизма

Стив Бэннон: идеологический архитектор трампизма - РИА Новости, 20.02.2025

Стив Бэннон: идеологический архитектор трампизма

Стивен Кевин Бэннон — одна из самых противоречивых и влиятельных фигур в современной американской политике. Бывший банкир, кинопродюсер, некогда главный... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T08:00:00+03:00

в мире

сша

стив бэннон

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000371396_331:76:1481:723_1920x0_80_0_0_9a225aaa75d2f5d9b37f364f091bdd51.jpg

Стивен Кевин Бэннон — одна из самых противоречивых и влиятельных фигур в современной американской политике. Бывший банкир, кинопродюсер, некогда главный редактор влиятельного издания Breitbart News и, что наиболее примечательно, ключевой стратег Дональда Трампа во время его первой президентской кампании и администрации, Бэннон оставил неизгладимый след в движении "Make America Great Again" (MAGA), идейным вдохновителем и архитектором которого он, по сути, и является. Его идеи, основанные на экономическом национализме, антиглобализме и популизме, стали фундаментом для трампизма как политической философии.Стив Бэннон родился 27 ноября 1953 года в Норфолке, штат Вирджиния, в семье ирландских католиков. Его карьера охватывает несколько сфер: он служил офицером ВМС США, работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, занимался кинопроизводством в Голливуде и, наконец, стал медиамагнатом и политическим стратегом. Наибольшую известность Бэннон приобрел как исполнительный председатель Breitbart News — сайта, который он сам назвал "платформой для альтернативных правых". Его подход к журналистике был бескомпромиссным: Breitbart стал рупором консервативных идей и нашел отклик у миллионов американцев, недовольных либеральным глобалистским истеблишментом.Breitbart News Network был основан в 2007-м американским журналистом, писателем, предпринимателем и медиамагнатом Эндрю Брайтбартом. После его смерти в 2012 году Стив Бэннон стал исполнительным председателем и превратил сайт в мощную платформу для консервативных идей, популизма и поддержки MAGA. Breitbart известен критикой либеральных элит и продвижением антиглобалистской повестки. Под руководством Бэннона издание сыграло ключевую роль в кампании Трампа 2016-го, став рупором для "забытых американцев" и широкой аудитории представителей "американской глубинки".В августе 2016 года Бэннон возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа, заменив на этом посту Пола Манафорта. Его стратегический гений помог переломить ход кампании в колеблющихся штатах, обеспечив, по сути, Трампу победу на выборах.После инаугурации в январе 2017-го Бэннон занял пост главного стратега Белого дома и вошел в Совет национальной безопасности США, что еще более усилило его влияние. Однако его пребывание в администрации было недолгим: в августе 2017 года он ушел в отставку на фоне внутренних конфликтов и протестов в Шарлотсвилле. Сам Трамп шутливо объяснял отставку Бэннона тем, что тот постоянно приходил на совещания Совета национальной безопасности с философскими книгами, которые интересовали его больше, чем обсуждаемая повестка дня.Несмотря на отставку, Бэннон продолжил поддерживать Трампа и MAGA, оставаясь активным игроком в консервативной политике.Идеология Бэннона строится на нескольких ключевых принципах, которые мы кратко опишем. Первый из них — традиционализм.Традиционализм — философская школа (Р. Генон, Ю. Эвола и прочие), считающая современную западную цивилизацию продуктом вырождения и извращения, утраты традиционных ценностей и сакральных институтов. Бенджамин Тейтельбаум в книге "Битва за вечность. Внутри правого центра влияния на мировую политику", посвященной Бэннону, а также бразильскому философу Олаво де Карвальо и вашему покорному слуге, утверждает, что Бэннон, как и другие традиционалисты, отвергает современность — демократию, прогресс, глобализацию — и призывает вернуться к вечным ценностям и иерархическому порядку.Тейтельбаум полагает, что Бэннон впитал эти идеи еще во время учебы в Гарварде и позднее — в ходе работы в Breitbart. Бэннон видит историю как циклический процесс, где современный темный век должен уступить место возрождению и золотому веку. Именно Бэннон привнес в трампизм идеи Штросса — Хоу о циклах американской истории, где в настоящее время должен происходить переход от "Четвертого Виража" (Fourth Turning), соответствующего Кризису (Crisis), к новому циклу и "Первому Виражу" (First Turning), соответствующему Подъему (High). Так Бэннон связал в своем мировоззрении большие циклы классического традиционализма с малыми циклами американской социологии.Бэннон выступает с позиций экономического национализма, за защиту американских рабочих и промышленности через протекционизм, ограничение иммиграции и противодействие глобализации. Он считает, что свободная торговля и дешевый труд из-за рубежа разрушают средний класс США. Тейтельбаум подчеркивает, что Бэннон использует традиционализм для обоснования своего антиглобализма. Он выступает за мир суверенных наций, каждая из которых сохраняет свою культурную идентичность, против универсализма, либерализма и "безбожного космополитизма".Это перекликается с его поддержкой Трампа и такими инициативами, как стена на границе с Мексикой или запрет на въезд мусульман. При этом показательно, что Бэннон в своей программе "Warroom" ("Военная комната") выступает на фоне православных икон и видит в США и России потенциальных союзников в борьбе против глобальных элит.По мнению Бэннона, глобализация — это "рукотворный процесс", который можно и нужно обратить вспять. Он критикует транснациональные корпорации, в частности китайские, такие как Huawei, за попытки доминировать в мировой экономике за счет американских интересов. В глазах Стива Бэннона глобалисты представляют собой закрытый международный клуб, объединенный общими извращенными идеями и интересами, своего рода прообраз Мирового Правительства, что в глазах христиан совпадает с Царством Антихриста, а в русле традиционалистской философии с "контринициацией", то есть осознанно сатанинскими сектами "мировой элиты".Бэннон видит себя, а также Трампа и других традиционалистов как лидеров "Консервативной Революции" против вашингтонского глубинного государства и либеральных элит. Его риторика часто апеллирует к "забытым американцам" — рабочим и жителям глубинки.Простым американцам Бэннон обещает радикальную прозрачность, выступая за рассекречивание правительственных документов и борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, считая это способом восстановить доверие народа к государству.Одна из практических идей Бэннона — это разрушение бюрократических структур, которые он считает инструментами угнетения народа. Тейтельбаум цитирует выступление Бэннона на конференции консервативных политических действий в 2017 году, где он обещал "деконструировать административное государство". Это видение проистекает из традиционалистского презрения к современным институтам и стремления вернуть власть "естественным" меритократическим харизматическим лидерам.Бэннон поддерживает идею сохранения "традиционных американских ценностей" и противостоит мультикультурализму.Он сочетает католическую веру с интересом к восточным религиям (например, индуизму), что необычно для рядовых американских консерваторов. Он видит себя участником "цивилизационного конфликта", защищающим "иудео-христианский Запад" от глобалистского либерализма, но также от ислама и коммунистического Китая.Все эти идеи и нашли отражение в движении MAGA, которое Бэннон помог сформировать. С самого начала Бэннон рассматривал Дональда Трампа как фигуру, способную "сорваться с цепи" и реализовать радикальные изменения, не сдерживаемые политкорректностью или компромиссами с истеблишментом.Роль Бэннона в успехе Трампа трудно переоценить. В 2016-м он взял на себя кампанию в момент, когда рейтинги Трампа падали. Бэннон сделал ставку на агрессивную риторику, поставил акцент на иммиграции и экономике, а также на массовом использовании социальных сетей для мобилизации сторонников. После ухода из Белого дома он вернулся в Breitbart, продолжая продвигать повестку MAGA через медиа.В 2024 году, после освобождения из тюрьмы (где он отбывал четырехмесячный срок по совершенно нелепому и притянутому за уши поводу — "неуважение к конгрессу в связи с расследованием штурма Капитолия"), Бэннон активно включился в поддержку второго срока Трампа. Он стал одним из архитекторов плана реформ, который, по его словам, должен был радикально изменить Америку и мир.Уже после победы Трампа Бэннон стал главной фигурой правых традиционалистов (trad right), открыто провозгласив себя "национал-популистом" (в отличие от классических системных консерваторов Республиканской партии и неоконов).Его влияние проявилось и в конфликте с Илоном Маском, который представляет собой другой полюс MAGA, опирающийся на технологических магнатов Силиконовой долины, — tech right.Маск горячо поддержал идею виз для иностранных работников в специализированных профессиях, виз для иностранцев — H-1B. Бэннон за это подверг его публичной критике, потребовав, чтобы прежде всего в расчет принимались интересы коренных американцев, которые имеют право на приоритетные квоты в высокооплачиваемых профессиях. Бэннон обвинил Маска в "технофеодализме" и попытке подменить национальные интересы личной выгодой. Бэннон упрекнул Илона Маска в том, что его настоящая цель — личное обогащение, а не благо Америки, и пообещал ограничить влияние Маска в Белом доме, утверждая, что "MAGA — это не про триллионеров".Вначале Маск резко отреагировал на критику Бэннона, но, получив вал постов в поддержку Бэннона от ядерного электората MAGA, резко изменил свою позицию и переключился на иные темы. Конфликт был снят в пользу позиции trad right.В конце 2024-го Стив Бэннон дал часовое интервью Стивену Эджингтону, журналисту The Daily Telegraph, которое стало одним из самых обсуждаемых его выступлений после выхода из тюрьмы. Интервью, опубликованное на YouTube, привлекло внимание как сторонников, так и критиков MAGA. Вот основные моменты.Бэннон заявил, что Трамп намерен "включить зверя" на втором сроке, имея в виду решительные действия против политических противников и глубинного государства. Он подчеркнул, что победа Трампа в 2024 году — это "окончательное поражение либеральных элит".Бэннон сравнил Трампа с "Эндрю Джексоном XXI века" — президентом, который радикально реформировал Америку в XIX столетии. Он также подчеркнул, что ближайшие четыре года станут "эрой чистки", где старые структуры будут разрушены, а новые — построены на основе национализма и популизма.Одной из ключевых идей, озвученных Бэнноном в ходе интервью, стало рассекречивание документов, связанных с деятельностью спецслужб, ФБР и ЦРУ. Он считает, что эта "очистка" позволит американцам увидеть "предательство элит" и укрепит доверие к администрации Трампа.Бэннон зафиксировал свою антиглобалистскую позицию, назвав на этот раз Китай "главной угрозой американскому суверенитету". Он призвал к экономической войне с Пекином, включая новые пошлины и ограничения для китайских компаний.Бэннон упомянул свои планы по созданию "консервативного интернационала" в Европе, поддерживая таких лидеров, как Джорджа Мелони в Италии и Виктор Орбан в Венгрии, в качестве союзников MAGA. Выступил он в поддержку и "Альтернативы для Германии", и Марин Ле Пен во Франции, и Герта Вилдерса в Голландии, и Найджела Фаража в Британии, и Кэлина Джеорджеску в Румынии. Показательно, что такая позиция нашла полную поддержку и у Илона Маска, и у вице-президента Джей Ди Вэнса, и у самого Трампа, которые с момента инаугурации принялись воплощать ее в жизнь, активно поддерживая правых популистов в Европе. Но именно Бэннон изначально и последовательно придерживался такой позиции, которая сейчас стала основным вектором американской политики по отношению к Европе.В интервью со Стивеном Эджингтоном Бэннон упоминал "Проект-2025", который стал известен благодаря одному из его авторов — Расселу Воуту — еще летом 2024 года. В этом документе была описана последовательность радикальных реформ после прихода Трампа к власти, что включало в себя упразднение USAID, Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy), аудита ЦРУ, Пентагона, прокуратуры, ФРС, казначейства, министерств образования, здравоохранения, социальной поддержки, открытие уголовных дел против верхушки Демпартии США и ее лидеров, а также публикацию полных списков участников педофильских оргий на острове Джеффри Эпштейна. Тогда сам Трамп отмахнулся от этого документа, назвав его "фальшивкой". Но сразу после инаугурации стал действовать строго по этому плану, а Рассел Воут занял в его новой администрации важное положение.Весьма вероятно, что тот вброс был рассчитан на замер реакции американского населения, и, скорее всего, в подготовке этого документа принял участие сам Стив Бэннон (с другими ключевыми фигурами трампизма, такими как Питер Тиль).Стив Бэннон остается одной из самых ярких фигур в американской политике, чьи идеи и действия продолжают формировать траекторию движения MAGA. Его поддержка Трампа — это не просто стратегический альянс, а глубокая идеологическая связь, основанная на общем видении Америки как страны, свободной от глобалистских оков и контроля со стороны либеральных элит. Интервью со Стивеном Эджингтоном показало, что Бэннон не намерен отступать: он видит себя архитектором новой эпохи и готов бороться за свои убеждения.Совершенно ясно, что главный идеолог трампизма, пророк золотого века американского величия Стив Бэннон не собирается уходить в тень, примеривая на себя ту роль, которую на заре Римской империи играл Вергилий по отношению к Августу. На ролевую модель Августа, безусловно, претендует сам Дональд Трамп.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000186233.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000189563.html

https://ria.ru/20250219/nyt-2000223868.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

в мире, сша, стив бэннон, аналитика