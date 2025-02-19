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Президент Финляндии призвал "дать глобальному Югу власть" - РИА Новости, 19.02.2025
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12:35 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/yug-2000264779.html
Президент Финляндии призвал "дать глобальному Югу власть"
Президент Финляндии призвал "дать глобальному Югу власть" - РИА Новости, 19.02.2025
Президент Финляндии призвал "дать глобальному Югу власть"
Президент Финляндии Александр Стубб призвал дать власть глобальному Югу и стремиться к многосторонности вместо многополярности. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал дать власть глобальному Югу и стремиться к многосторонности вместо многополярности. "Для меня важно - дать власть и полномочия глобальному Югу. Меня поражает, что ООН, которая должна поддерживать мир, но, к сожалению, терпит неудачу, не имеет в Совете безопасности ни одного члена из Латинской Америки, из Африки, а из Азии только Китай. Пора реформировать это", - сказал Стубб в интервью журналу Foreign Policy. Стубб высказал мнение, что глобальный Юг будет определять напряженность между глобальным Востоком и глобальным Западом. "Ключевыми игроками будут такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Кения, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Мексика", - добавил он. Стубб заявил, что многосторонность и сотрудничество являются порядком, в то время как многополярность характеризуется сделками и беспорядком, которых необходимо избегать.
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в мире, цены на нефть, юг, финляндия, латинская америка, оон
В мире, Цены на нефть, Юг, Финляндия, Латинская Америка, ООН
Президент Финляндии призвал "дать глобальному Югу власть"

Стубб призвал дать власть глобальному Югу для развития многополярности

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал дать власть глобальному Югу и стремиться к многосторонности вместо многополярности.
"Для меня важно - дать власть и полномочия глобальному Югу. Меня поражает, что ООН, которая должна поддерживать мир, но, к сожалению, терпит неудачу, не имеет в Совете безопасности ни одного члена из Латинской Америки, из Африки, а из Азии только Китай. Пора реформировать это", - сказал Стубб в интервью журналу Foreign Policy.
Стубб высказал мнение, что глобальный Юг будет определять напряженность между глобальным Востоком и глобальным Западом. "Ключевыми игроками будут такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Кения, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Мексика", - добавил он.
Стубб заявил, что многосторонность и сотрудничество являются порядком, в то время как многополярность характеризуется сделками и беспорядком, которых необходимо избегать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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