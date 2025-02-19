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Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования - РИА Новости, 19.02.2025
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19:30 19.02.2025 (обновлено: 19:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/testirovanie-2000389871.html
Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования
Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования - РИА Новости, 19.02.2025
Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования
Импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем программного обеспечения, а при дальнейшем внедрении отечественного оборудования... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:30:00+03:00
2025-02-19T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем программного обеспечения, а при дальнейшем внедрении отечественного оборудования целесообразно проводить его открытое тестирование по аналогии с тем, как это происходило в сфере программного обеспечения, заявил глава ПСБ Петр Фрадков. Это заявление он сделал, выступая на пленарной сессии "Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения", состоявшейся в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Благодаря налаженной кооперации с банками и ИТ-компаниями мы ускорили процесс импортозамещения ПО за счет формирования в финансовых организациях отраслевых полигонов, которые в реальных условиях осуществляли тестирование внедряемых отечественных решений. И если мы говорим про сложную тему импортозамещения оборудования, также есть смысл проводить открытое тестирование оборудования, как это происходило в некоторых аспектах при замене программного обеспечения", – сказал Фрадков, его слова привели в пресс-службе банка. В своем выступлении в качестве примера эффективной совместной работы участников рынка глава банка привел индустриальный центр компетенций "Финансы", который объединяет в том числе крупные организации финансового сектора. Благодаря совместной работе участников центра импортозамещение в финансовом секторе в течение 2024 года проходило ускоренными темпами по ряду направлений, была проведена системная работа, которая позволила структурировать задачи и возможности всех участников рынка, повысить кадровый потенциал и инициировать необходимые изменения в законодательстве. Фрадков также отметил, что основной замысел импортозамещения – в достижении технологического суверенитета, снижении критической зависимости от импортного оборудования и программного обеспечения.
https://ria.ru/20250214/psb-1999450044.html
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россия, петр фрадков, псб (банк псб)
Россия, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ)
Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования

Петр Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем программного обеспечения, а при дальнейшем внедрении отечественного оборудования целесообразно проводить его открытое тестирование по аналогии с тем, как это происходило в сфере программного обеспечения, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.
Это заявление он сделал, выступая на пленарной сессии "Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения", состоявшейся в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
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"Благодаря налаженной кооперации с банками и ИТ-компаниями мы ускорили процесс импортозамещения ПО за счет формирования в финансовых организациях отраслевых полигонов, которые в реальных условиях осуществляли тестирование внедряемых отечественных решений. И если мы говорим про сложную тему импортозамещения оборудования, также есть смысл проводить открытое тестирование оборудования, как это происходило в некоторых аспектах при замене программного обеспечения", – сказал Фрадков, его слова привели в пресс-службе банка.
В своем выступлении в качестве примера эффективной совместной работы участников рынка глава банка привел индустриальный центр компетенций "Финансы", который объединяет в том числе крупные организации финансового сектора. Благодаря совместной работе участников центра импортозамещение в финансовом секторе в течение 2024 года проходило ускоренными темпами по ряду направлений, была проведена системная работа, которая позволила структурировать задачи и возможности всех участников рынка, повысить кадровый потенциал и инициировать необходимые изменения в законодательстве.
Фрадков также отметил, что основной замысел импортозамещения – в достижении технологического суверенитета, снижении критической зависимости от импортного оборудования и программного обеспечения.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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РоссияПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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