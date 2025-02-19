https://ria.ru/20250219/testirovanie-2000389871.html

Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования

Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования - РИА Новости, 19.02.2025

Фрадков рассказал про тестирование при импортозамещении ИТ-оборудования

Импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем программного обеспечения, а при дальнейшем внедрении отечественного оборудования... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:30:00+03:00

2025-02-19T19:30:00+03:00

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россия

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Импортозамещение ИТ-оборудования всегда было более сложной задачей, чем программного обеспечения, а при дальнейшем внедрении отечественного оборудования целесообразно проводить его открытое тестирование по аналогии с тем, как это происходило в сфере программного обеспечения, заявил глава ПСБ Петр Фрадков. Это заявление он сделал, выступая на пленарной сессии "Киберустойчивость финансового рынка в эпоху импортозамещения", состоявшейся в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Благодаря налаженной кооперации с банками и ИТ-компаниями мы ускорили процесс импортозамещения ПО за счет формирования в финансовых организациях отраслевых полигонов, которые в реальных условиях осуществляли тестирование внедряемых отечественных решений. И если мы говорим про сложную тему импортозамещения оборудования, также есть смысл проводить открытое тестирование оборудования, как это происходило в некоторых аспектах при замене программного обеспечения", – сказал Фрадков, его слова привели в пресс-службе банка. В своем выступлении в качестве примера эффективной совместной работы участников рынка глава банка привел индустриальный центр компетенций "Финансы", который объединяет в том числе крупные организации финансового сектора. Благодаря совместной работе участников центра импортозамещение в финансовом секторе в течение 2024 года проходило ускоренными темпами по ряду направлений, была проведена системная работа, которая позволила структурировать задачи и возможности всех участников рынка, повысить кадровый потенциал и инициировать необходимые изменения в законодательстве. Фрадков также отметил, что основной замысел импортозамещения – в достижении технологического суверенитета, снижении критической зависимости от импортного оборудования и программного обеспечения.

https://ria.ru/20250214/psb-1999450044.html

https://ria.ru/20250210/psb-1998482196.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, петр фрадков, псб (банк псб)