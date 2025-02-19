https://ria.ru/20250219/ssha-2000200024.html
Из России с 2022 года ушли более 300 американских компаний
Из России с 2022 года ушли более 300 американских компаний - РИА Новости, 19.02.2025
Из России с 2022 года ушли более 300 американских компаний
Более трехсот компаний из США заморозили бизнес или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более трехсот компаний из США заморозили бизнес или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.Всего в России до начала СВО было представлено как минимум 659 американских компаний, из них продолжают работать или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины — 336 организаций.При этом ограничили операции на российском рынке 323 компании. Больше всего организаций, свернувших бизнес в нашей стране, — в сфере IT и телекома (78). Среди них:Далее по темпам ухода из России лидируют промышленные компании — 51 из них покинула отечественный рынок. Большая часть пришлась на производителей электроники (13), включая:Также приостановили деятельность 11 компаний из сферы химпрома, в том числе производители скотча 3M, промышленных газов Air Products and Chemicals и красок PPG.Еще 43 компании в сфере развлечений заморозили бизнес или вовсе покинули рынок, почти десять из них занимались туризмом, а девять — созданием фильмов и музыки, в частности это Disney, Warner Bros. и Sony Music Entertainment. Продукты и потребительские товары продавали 39 из покинувших российский рынок компаний, среди них были производитель спорттоваров Nike, одежды Gap и нижнего белья Victoria's Secret. Различные услуги, включая консалтинг, аналитические услуги и помощь при подборе кадров, предоставляли еще 39 компаний. Среди них была вся "большая четверка" аудиторов — Deloitte, KPMG, PwC и EY, а также "большая тройка" управленческого консалтинга — BCG, McKinsey и Bain & Company. В финансовой отрасли приостановили деятельность 27 компаний, включая три крупнейших международных рейтинговых агентства S&P, Moody"s и Fitch, а также финансовые сервисы и компании — PayPal, Visa, Mastercard, J.P.Morgan и Goldman Sachs. Другие отрасли понесли менее значительные "потери": покинули рынок 13 компаний, занимающихся транспортом, 12 — добычей и энергетикой, девять — недвижимостью, семь — фармацевтикой и пять — перевозками.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвовавший переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999825581.html
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000194008.html
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экономика, россия, сша, саудовская аравия, технологии, кирилл дмитриев, amazon, netflix, apple
Экономика, Россия, США, Саудовская Аравия, Технологии, Кирилл Дмитриев, Amazon, Netflix, Apple
Из России с 2022 года ушли более 300 американских компаний
Более трехсот компаний из США прекратили работу в России с февраля 2022 года
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более трехсот компаний из США заморозили бизнес или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Всего в России до начала СВО было представлено как минимум 659 американских компаний, из них продолжают работать или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины — 336 организаций.
При этом ограничили операции на российском рынке 323 компании. Больше всего организаций, свернувших бизнес в нашей стране, — в сфере IT и телекома (78). Среди них:
- специализирующаяся на центрах обработки данных Equinix,
- производители компьютерных компонентов Nvidia и Intel;
- маркетплейс Amazon;
- онлайн-кинотеатр Netflix.
Далее по темпам ухода из России лидируют промышленные компании — 51 из них покинула отечественный рынок. Большая часть пришлась на производителей электроники (13), включая:
- выпускающую персональные гаджеты Apple;
- производящую принтеры Xerox;
- одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники Whirlpool Corporation.
Также приостановили деятельность 11 компаний из сферы химпрома, в том числе производители скотча 3M, промышленных газов Air Products and Chemicals и красок PPG.
Еще 43 компании в сфере развлечений заморозили бизнес или вовсе покинули рынок, почти десять из них занимались туризмом, а девять — созданием фильмов и музыки, в частности это Disney, Warner Bros. и Sony Music Entertainment.
Продукты и потребительские товары продавали 39 из покинувших российский рынок компаний, среди них были производитель спорттоваров Nike, одежды Gap и нижнего белья Victoria's Secret. Различные услуги, включая консалтинг, аналитические услуги и помощь при подборе кадров, предоставляли еще 39 компаний. Среди них была вся "большая четверка" аудиторов — Deloitte, KPMG, PwC и EY, а также "большая тройка" управленческого консалтинга — BCG, McKinsey
и Bain & Company.
В финансовой отрасли приостановили деятельность 27 компаний, включая три крупнейших международных рейтинговых агентства S&P, Moody"s и Fitch, а также финансовые сервисы и компании — PayPal, Visa, Mastercard
, J.P.Morgan и Goldman Sachs.
Другие отрасли понесли менее значительные "потери": покинули рынок 13 компаний, занимающихся транспортом, 12 — добычей и энергетикой, девять — недвижимостью, семь — фармацевтикой и пять — перевозками.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
, участвовавший переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.