Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 19.02.2025 (обновлено: 10:35 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ssha-2000199564.html
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине
США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:56:00+03:00
2025-02-19T10:35:00+03:00
сша
россия
украина
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
нато
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000121726_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_1a78ce3c1d5ca6e321567f952e95ab5c.jpg
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета политологии и международных отношений университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде. "Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы по основным интересам, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к (новым - ред.) территориям и Крымскому полуострову, продвижения "нейтралитета" Украины... Для администрации Трампа ключевыми соображениями являются приписывание себе личной заслуги за урегулирование украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Сунь Сювэнь китайскому государственному изданию Global Times. Эксперт считает, что США и РФ могут сблизиться благодаря стратегической координации по региональным вопросам и взаимным уступкам. "Потенциальные направления сближения США и России могут включать два аспекта: во-первых, стратегическая координация, в том числе продление договора СНВ-3 (New START Treaty) или возобновление переговоров, и координация по региональным вопросам, таким как Сирия и Афганистан; во-вторых, взаимный учет интересов двух сторон, например, США частично снимают экономические санкции с России, в то время как Россия уступает долю мирового рынка СПГ США", - добавила аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000198636.html
https://ria.ru/20250219/nato-2000198319.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000121726_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_5dd34926118c374461a82de53608da18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине

Ученый Сювэнь: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета политологии и международных отношений университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде.
"Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы по основным интересам, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к (новым - ред.) территориям и Крымскому полуострову, продвижения "нейтралитета" Украины... Для администрации Трампа ключевыми соображениями являются приписывание себе личной заслуги за урегулирование украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Сунь Сювэнь китайскому государственному изданию Global Times.
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Текущие переговоры России и США не приведут к прорыву, заявил эксперт
05:45
Эксперт считает, что США и РФ могут сблизиться благодаря стратегической координации по региональным вопросам и взаимным уступкам.
"Потенциальные направления сближения США и России могут включать два аспекта: во-первых, стратегическая координация, в том числе продление договора СНВ-3 (New START Treaty) или возобновление переговоров, и координация по региональным вопросам, таким как Сирия и Афганистан; во-вторых, взаимный учет интересов двух сторон, например, США частично снимают экономические санкции с России, в то время как Россия уступает долю мирового рынка СПГ США", - добавила аналитик.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Кризис на Украине решит устранение доминирования НАТО, заявил эксперт
05:34
 
СШАРоссияУкраинаЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала