Рейтинг@Mail.ru
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 19.02.2025 (обновлено: 06:49 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/samolet-2000202440.html
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация - РИА Новости, 19.02.2025
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация
Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:48:00+03:00
2025-02-19T06:49:00+03:00
происшествия
красноярск
норильск
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156 пассажиров, включая 8 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "НордСтар" по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета", - говорится в сообщении. На борту, по данным ведомства, находилось 156 пассажиров, среди которых 8 детей. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. В настоящее время организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250218/an-24-1999974521.html
красноярск
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация

На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация о сбое давления

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156 пассажиров, включая 8 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "НордСтар" по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета", - говорится в сообщении.
На борту, по данным ведомства, находилось 156 пассажиров, среди которых 8 детей. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. В настоящее время организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Поврежденнное светосигнальное оборудованиев аэропорту города Олекминск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Самолет, объявивший аварийную посадку в Якутске, повредил фонари
Вчера, 09:33
 
ПроисшествияКрасноярскНорильскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала