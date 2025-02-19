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На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация - РИА Новости, 19.02.2025
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация
Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:48:00+03:00
2025-02-19T06:48:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156 пассажиров, включая 8 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "НордСтар" по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета", - говорится в сообщении. На борту, по данным ведомства, находилось 156 пассажиров, среди которых 8 детей. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. В настоящее время организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
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происшествия, красноярск, норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация
На борту летевшего в Норильск самолета сработала сигнализация о сбое давления
КРАСНОЯРСК, 19 фев – РИА Новости. Сигнализация о сбое давления в салоне сработала на борту самолета авиакомпании "НордСтар", выполнявшем рейс из Красноярска в Норильск, на борту находилось 156 пассажиров, включая 8 детей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне авиакомпании "НордСтар" по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета", - говорится в сообщении.
На борту, по данным ведомства, находилось 156 пассажиров, среди которых 8 детей. Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. В настоящее время организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия с целью проверки исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.