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Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2025
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12:26 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/likhachev-2000261150.html
Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС
Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2025
Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС
"Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:26:00+03:00
2025-02-19T12:26:00+03:00
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на (реакторные - ред.) установки, так и на работу персонала. Это работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, расчет потребительских мощностей по географии", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Это большой системный план. Надеюсь, в течение полутора месяцев он уже будет утвержден и согласован с нашими регуляторами - с Ростехнадзором и Минэнерго", - добавил он. По словам Лихачева, "работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка".
https://ria.ru/20250214/grossi-1999463761.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС

Лихачев: программу перезапуска ЗАЭС могут утвердить в течение полутора месяцев

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на (реакторные - ред.) установки, так и на работу персонала. Это работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, расчет потребительских мощностей по географии", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Это большой системный план. Надеюсь, в течение полутора месяцев он уже будет утвержден и согласован с нашими регуляторами - с Ростехнадзором и Минэнерго", - добавил он.
По словам Лихачева, "работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка".
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Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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