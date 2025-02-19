https://ria.ru/20250219/likhachev-2000261150.html

Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС

Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2025

Лихачев рассказал о подготовке плана по перезапуску ЗАЭС

"Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:26:00+03:00

2025-02-19T12:26:00+03:00

2025-02-19T12:26:00+03:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Росатом" готовит большую программу перезапуска Запорожской атомной электростанции, ее могут утвердить в течение полутора месяцев, возобновить же работу ЗАЭС получится, как только это позволит военно-политическая обстановка, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "По моему распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Имеется в виду и получение соответствующих лицензий - как на (реакторные - ред.) установки, так и на работу персонала. Это работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии, расчет потребительских мощностей по географии", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Это большой системный план. Надеюсь, в течение полутора месяцев он уже будет утвержден и согласован с нашими регуляторами - с Ростехнадзором и Минэнерго", - добавил он. По словам Лихачева, "работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка".

https://ria.ru/20250214/grossi-1999463761.html

https://ria.ru/20250215/ssha-1999621769.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии)