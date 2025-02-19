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Филимонов поучаствовал в открытии "Общества российско-китайской дружбы"

Филимонов поучаствовал в открытии "Общества российско-китайской дружбы" - РИА Новости, 19.02.2025

Филимонов поучаствовал в открытии "Общества российско-китайской дружбы"

Губернатор Вологодской области и полномочный министр посольства Китайской Народной Республики в РФ Чжан Вэй приняли участие в торжественной церемонии открытия... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:08:00+03:00

2025-02-19T22:08:00+03:00

2025-02-19T22:08:00+03:00

вологодская область

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Вологодской области и полномочный министр посольства Китайской Народной Республики в РФ Чжан Вэй приняли участие в торжественной церемонии открытия регионального отделения "Общества российско-китайской дружбы", сообщает пресс-служба регионального правительства. "При содействии министерства науки и высшего образования Российской Федерации в наших планах – объединение Череповецкого и Вологодского госуниверситетов с целью создания федерального университета в регионе, где должна быть кафедра китайского языка. Нам необходимо выпускать профессиональных переводчиков, повышать общий уровень языкознания и лингвистики, в том числе с прицелом на узкоспециализированную лексику для реализации проектов в лесопромышленном комплексе, металлургии, химической промышленности и работы на предприятиях, расположенных на территории Вологодской области. Наша задача – интенсификация двусторонних студенческих обменов и обменов между преподавателями вузов Китая и Вологодчины", – сказал Филимонов. По словам главы региона, необходимо, чтобы как можно больше вологодских студентов погружались в историю и культурную традицию Китая, овладевали знаниями о современном состоянии экономики страны, укрепляли культурно-гуманитарные связи между странами. "Продвигая русский язык в Китае и содействуя укреплению основ языкознания на кафедрах вузов Вологодской области, мы выращиваем поколение, которое в будущем будет укреплять двусторонние отношения в течение всего XXI столетия – это стратегическая задача будущего", – подчеркнул губернатор. Помимо прочего, вологодское отделение "Общества российско-китайской дружбы" откроет новые перспективы для развития сферы туризмы в регионе. Так, в рамках нового национального проекта "Туризм и гостеприимство" на Вологодчине будут проходить встречи по вопросам взаимодействия двух сторон. "В нашей работе мы ориентируемся на тот пример, который нам демонстрируют лидеры наших государств – президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Они показывают, что такое серьезный подход в укреплении двусторонних российско-китайских отношений, а мы продолжаем на своем уровне укреплять межрегиональные связи. И мы приурочили наше мероприятие – долгожданное открытие регионального отделения "Общества российско-китайской дружбы" к памятным для наших стран датам, в первую очередь – к Годам культуры России и Китая", – отметил Филимонов. В рамках масштабного выездного мероприятия, которое прошло в ноябре 2024 года – "Дней Вологодской области в Китае" – были также подписаны договоры о сотрудничестве между Череповецким госуниверситетом и двумя университетами КНР: Сианьским университетом иностранных языков и Северо-западным университетом города Сианя. Это сотрудничество равным образом направлено на развитие образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов. После обмена студентами планируется организация летней школы для китайских студентов в Череповце летом этого года. Кроме того, было принято решение о разработке программ двойных дипломов между бизнес-школами университетов на 2026 год.

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вологодская область, россия, георгий филимонов, китай