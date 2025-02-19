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Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:02:00+03:00
2025-02-19T05:02:00+03:00
2025-02-19T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
скфо
северный кавказ
сергей меняйло
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в Telegram-канале.
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скфо, северный кавказ, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, СКФО, Северный Кавказ, Сергей Меняйло
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
Меняйло: над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА