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Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:02:00+03:00
2025-02-19T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
скфо
северный кавказ
сергей меняйло
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/rosaviatsiya-2000196573.html
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скфо, северный кавказ, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, СКФО, Северный Кавказ, Сергей Меняйло
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА

Меняйло: над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА

© РИА Новости / Мария СеливановаВладикавказ
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Владикавказ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло.
"В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеСКФОСеверный КавказСергей Меняйло
 
 
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