https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html

Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА

Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА - РИА Новости, 19.02.2025

Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:02:00+03:00

2025-02-19T05:02:00+03:00

2025-02-19T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

скфо

северный кавказ

сергей меняйло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825558774_0:410:2730:1946_1920x0_80_0_0_f5e7db0c58afc7636f28e024a178477f.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии и в остальных регионах СКФО, сообщает глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250219/rosaviatsiya-2000196573.html

скфо

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

скфо, северный кавказ, сергей меняйло