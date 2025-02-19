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Beeline cloud расширяет образовательные возможности облачных технологий
Beeline cloud расширяет образовательные возможности облачных технологий - РИА Новости, 19.02.2025
Beeline cloud расширяет образовательные возможности облачных технологий
Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям, сообщает пресс-служба билайна.За два года проект стал значимой образовательной инициативой на российском рынке, объединив тысячи участников и сформировав активное профессиональное сообщество.С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8,5 тысячи слушателей. В обучении участвуют 25 спикеров, среди которых сотрудники beeline cloud и ведущие эксперты отрасли. На сегодняшний день в рамках проекта доступно семь курсов, охватывающих ключевые направления облачных технологий, включая DevOps (методология разработки программного обеспечения, которая объединяет разработку (Development) и операции (Operations) для улучшения сотрудничества и эффективности), безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.В 2024 году академия запустила четыре новых курса, которые привлекли более 3,7 тысячи студентов. Программы обучения включают доступ к практическим лабораториям, позволяя участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах. Важной частью образовательного процесса остается поддержка слушателей: преподаватели отвечают на вопросы и помогают студентам на всех этапах прохождения курсов.В ближайшие два года Академия вАЙТИ сосредоточится на расширении образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации, которая поможет специалистам подтвердить свою квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке.Академия вАЙТИ остается одним из ключевых образовательных проектов beeline cloud, способствуя повышению облачной грамотности ИТ-специалистов и поддерживая их профессиональное развитие в стремительно меняющейся цифровой среде.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneRGyXLFEN4
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вымпелком, билайн, россия
ВымпелКом, Билайн, Россия
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Академия вАЙТИ
, образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям, сообщает пресс-служба билайна.
За два года проект стал значимой образовательной инициативой на российском рынке, объединив тысячи участников и сформировав активное профессиональное сообщество.
С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8,5 тысячи слушателей. В обучении участвуют 25 спикеров, среди которых сотрудники beeline cloud и ведущие эксперты отрасли. На сегодняшний день в рамках проекта доступно семь курсов, охватывающих ключевые направления облачных технологий, включая DevOps (методология разработки программного обеспечения, которая объединяет разработку (Development) и операции (Operations) для улучшения сотрудничества и эффективности), безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.
В 2024 году академия запустила четыре новых курса, которые привлекли более 3,7 тысячи студентов. Программы обучения включают доступ к практическим лабораториям, позволяя участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах. Важной частью образовательного процесса остается поддержка слушателей: преподаватели отвечают на вопросы и помогают студентам на всех этапах прохождения курсов.
В ближайшие два года Академия вАЙТИ сосредоточится на расширении образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации, которая поможет специалистам подтвердить свою квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке.
Академия вАЙТИ остается одним из ключевых образовательных проектов beeline cloud, способствуя повышению облачной грамотности ИТ-специалистов и поддерживая их профессиональное развитие в стремительно меняющейся цифровой среде.
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