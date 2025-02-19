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В АТР отметили позитивный сдвиг на фоне переговоров России и США

В АТР отметили позитивный сдвиг на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 19.02.2025

В АТР отметили позитивный сдвиг на фоне переговоров России и США

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона внимательно следят за развитием ситуации после переговоров России и США в Эр-Рияде, по мнению ведущих СМИ региона,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:29:00+03:00

2025-02-19T08:29:00+03:00

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ПЕКИН/ТОКИО/СЕУЛ/НЬЮ-ДЕЛИ/БАНГКОК, 19 фев – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона внимательно следят за развитием ситуации после переговоров России и США в Эр-Рияде, по мнению ведущих СМИ региона, встреча стала позитивным развитием событий и важным толчком к запуску мирных переговоров по Украине, но также сигналом "ошеломленной" Европе, которая ищет "переговорные рычаги", боясь оказаться "за бортом". Некоторые издания обратили внимание на некую поспешность и заметную уступчивость США, а также предположили, что следующим шагом в процессе восстановления диалога Москвы и Вашингтона должна стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Японская деловая газета "Никкэй" в статье "Переговоры о прекращении огня на Украине проходят в российском темпе... Разгадывая поспешность США" отмечает, что, "хотя соглашения по сути плана прекращения огня достигнуто не было, в ходе переговоров наблюдалась заметная уступчивость со стороны американцев". "По информации американской стороны, было согласовано четыре пункта, включая создание форума для нормализации работы иностранных представительств обеих сторон и разработку рамок экономического сотрудничества между США и Россией после окончания боевых действий. Все эти меры открывают путь к нормализации американо-российских отношений, которые достигли наихудшего уровня после Второй мировой войны", - говорится в публикации, где высказывается мнение, что для "России, стремившейся к смягчению давления западных стран", "это стало значительным достижением". По мнению авторов статьи, уступчивость и спешка Вашингтона достичь урегулирования могут быть связаны с промежуточными выборами в ноябре 2026 года в США, к которым президент США Дональд Трамп хочет "привлечь внимание республиканского электората, скептически настроенного по отношению к продолжению поддержки Украины". Газета "Иомиури" в статье "Россия сосредоточена на нормализации отношений с США. На пути к переговорам по прекращению огня. Запрос на снятие санкций?", как и следует из заголовка, уделила основное внимание вопросу о том, требовала ли российская сторона в качестве одного из условий послабление санкционного режима со стороны Вашингтона. Авторы статьи упоминают пресс-конференцию госсекретаря США Марко Рубио по итогам переговоров с высокопоставленной делегацией РФ, где он не стал прямо отвечать на вопрос, просила ли российская сторона пересмотра санкций, ограничившись лишь фразой о том, что "в любом конфликте для его завершения должны быть сделаны уступки всеми сторонами". В РФ ранее не раз заявляли, что не просят Запад снять санкции. Кроме того, Москва отмечала, что справляется с ними. Китайское издание China Daily, вторя заявлению МИД КНР, пишет в редакционной статье, что все заинтересованные стороны должны быть включены в мирный процесс по урегулированию на Украине. Авторы отмечают, что, если смотреть с позиции Европы, то переговоры в Эр-Рияде прошли в духе "Америка прежде всего". В ЕС были ошеломлены возможностью того, что США заключат сделку с Россией по украинскому кризису без их участия, и, судя по всему, даже Киев не будет вовлечен. Газета напомнила, что недавно США заявили о том, что "те, кто не сидит за столом переговоров, будут в меню". При этом издание указывает, что европейские страны опасаются, что они будут исключены из мирных переговоров, хотя, по их мнению, то, как закончится конфликт, касается не только безопасности Украины, но и Европы. "Прошлый опыт показывает, что конфликт, если он затягивается, имеет тенденцию к ухудшению и эскалации, даже до немыслимой для вовлеченных сторон степени. Украинский конфликт снова преподает этот урок. Он уже имеет далеко идущие последствия, при этом растет риск более широкой конфронтации между НАТО и Россией, есть даже опасения, что это может спровоцировать ядерную войну", – полагают авторы статьи. Поэтому, указано в тексте, "мир должен быть рад тому, что обе стороны, непосредственно вовлеченные в боевые действия, дали понять, что теперь они готовы положить конец конфликту за столом переговоров". Отмечается, что, поскольку кризис, по-видимому, достиг критического момента для своего разрешения, переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, ставшие первыми личными контактами России и США на высоком уровне за несколько лет, "следует рассматривать как позитивное развитие событий". "Такое дипломатическое взаимодействие имеет решающее значение для запуска мирных переговоров", - добавили авторы статьи. Таиландская газета "Тхаи Рат" пишет, что после переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде, личная встреча президентов Путина и Трампа вероятна в качестве следующего шага в возобновлении диалога России и США. По мнению авторов, встреча "станет попыткой администрации Трампа положить конец изоляции" России "на международной арене, подорвать единство Запада в конфликте, и вызовет сомнения относительно того, насколько далеко Соединенные Штаты готовы зайти, чтобы защитить Европу, что станет сигналом о существенном сдвиге в сторону России и отходе от своего традиционного союзника — Европы". При этом в РФ ранее не раз отмечали, что попытки изолировать России на международной арене провалились. Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, конфликт на Украине находился "в тупике" на протяжении последних трех лет, сопровождаясь "огромными людскими потерями и материальным ущербом", поэтому сам факт начала переговоров о прекращении боевых действий имеет "немалое значение". "Хотя конкретные вопросы переговоров пока не определены, встреча прошла в благоприятной атмосфере, что дало основания считать, что процесс начал двигаться вперед", - пишет Рёнхап. Подчеркивается тот факт, что встреча в Саудовской Аравии 18 февраля состоялась исключительно между Россией и США, без участия Украины. Тот факт, что Трамп "демонстрирует свою дружбу с Путиным и занимает пророссийскую позицию", выступая против вступления Украины в НАТО, вызвал обеспокоенность Киева и его европейских союзников, что уже на начальном этапе "осложняет" мирные переговоры, заявлено в статье. Авторы выразили мнения, что растут опасения по поводу того, что "под руководством Трампа" Россия может навязать Украине и Европе односторонние уступки в рамках так называемой "грязной сделки" (dirty deal)". Ожидается, что возмущение среди союзников США еще больше усилится, поскольку Вашингтон уже намекнул на возможность ослабления антироссийских санкций. Администрация Трампа, тем временем, "преследует собственные интересы". "Ключевым вопросом остается способность Трампа преодолеть эти разногласия и найти общий знаменатель не только между Украиной и Россией, но и с ведущими странами Европы", - передает агентство, при этом подчеркивая, что администрация Трампа "фактически исключила" возможность вступления Украины в НАТО, что вынуждает Зеленского добиваться надежных гарантий безопасности. ЕС, чтобы избежать ситуации, в которой Россия и США договариваются без участия Европы, ищет "переговорные рычаги", одним из возможных шагов может стать отправка миротворческих сил на Украину под руководством Великобритании и Франции. Однако, по мнению агентства, создание таких сил без участия США представляется "крайне сложной задачей". "Вероятно, европейские страны предложат альтернативный вариант, при котором США останутся в структуре миротворческих сил, но большая часть ответственности ляжет на Европу", - пишет агентство. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. По мнению агентства, "быстрые темпы" переговоров о прекращении конфликта на Украине могут стать удобной "точкой соприкосновения" для диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Значительный дипломатический сдвиг - так газета Indian Express называет прошедшие в Эр-Рияде переговоры. "Эта встреча, названная самым масштабным взаимодействием между США и Россией с… 2022 года, сигнализирует о неожиданном повороте во внешней политике США при президенте Дональде Трампе, привлекая внимание к исключению Украины из переговоров и потенциальным последствиям для более широкого трансатлантического альянса", - отмечает издание. Газета пишет, что исключение Украины из переговоров вызвало тревогу не только в Киеве, но и в Европе, где усилились опасения, что Россия и США могут начать мирные переговоры, которые приведут к "маргинализации ключевых участников конфликта". "Отсутствие украинских официальных лиц на дискуссиях резко контрастировало с предыдущей политикой США при бывшем президенте Джо Байдене, который ясно давал понять, что любые переговоры относительно будущего Украины будут касаться самой Украины. Госдепартамент США, однако, подчеркнул, что встреча во вторник была предварительным шагом и что в будущих дискуссиях примут участие Киев и европейские партнеры", - отмечает издание, добавив, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде привели к достижению договоренностей по трем основным пунктам: восстановлению штатного расписания посольства, поддержке мирных переговоров на Украине и изучению возможностей для углубления экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Издание особо отмечает заявления Трампа, который "вызвал споры, предположив, что Украина виновата в том, что позволила начаться войне". "Выступая из своей резиденции во Флориде, Трамп раскритиковал руководство Киева за неспособность предотвратить конфликт, который унес десятки тысяч жизней", - отмечает газета. Комментарии Трампа были с возмущением встречены в Киеве, где Зеленский в знак протеста отложил запланированный визит в Саудовскую Аравию, европейские союзники "выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого изменения приоритетов США, опасаясь, что их интересы в конфликте могут быть отодвинуты на второй план в пользу разрядки отношений между Москвой и Вашингтоном", - полагает Indian Express. Между тем, как отмечает Times of India, в выигрыше от переговоров оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, "организовав встречу, которая в конечном итоге может стать началом чего-то, что изменит ход игры в кровавом конфликте". Издание отмечает, что роль Саудовской Аравии в качестве принимающей стороны подчеркивает возвращение ее фактического лидера наследного принца Мухаммеда бин Салмана из дипломатической изоляции. Как пишет газета, "для принца Мухаммеда, которого бывший президент Джо Байден однажды назвал "изгоем" после" гибели журналиста Washington Post в 2018 году Джамаля Хашогги, "проведение этих переговоров способствует укреплению его позиций и изменению его восприятия на Западе".

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